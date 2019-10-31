又一台人「被失蹤」 台師大退休學者遭北京關押

台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年七月在中國失蹤，有家屬熟識的台商朋友透過管道詢問，證實施正屏涉及國安理由，被關押在北京。（取自施正屏臉書）

2019-10-31 23:07:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕又有台灣人在中國「被失蹤」！學術圈傳出台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤，但家屬擔心變成「李明哲第二」，始終不敢向官方求助，不過，有家屬熟識的台商朋友今年6、7月時透過管道詢問，證實施正屏涉及國安理由，被關押在北京，但家屬至今都無法前往探視。

台師大表示，施正屏去年2月已退休。據施友人說，施正屏今年56歲，是提早辦理退休，退休後曾在政大ＥＭＢＡ開課，一週一堂，後來也擔任中國國企「華夏集團」首席經濟學家，經常往返兩岸。

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友人透露，他最後一次與施用LINE聯絡，已是去年7月的事，施的臉書也停留在7月底，他問過施太太有關施正屏的動向，但他的太太說「去修行了」。不過，施的女兒今年5、6月在美國的畢業典禮，向來疼愛女兒的施卻沒有出現，引發大家懷疑。

施正屏在中國失聯1年3個月來，家屬始終不願透過正式管道向海基會、陸委會求助，官方近日曾去電施家詢問，家屬卻告知，「人在中國做研究，一切很好」。友人表示，其實營救施正屏在友人圈也出現兩派意見，不過，基於尊重家屬，大家都保持低調。

友人說，他們共同的台商朋友今年6、7月時曾透過管道詢問，才得知施正屏以國安理由被關押在北京，北京的軍方與國安人員還特別提醒，「不要再多問」。而他的兒子雖曾在中國就讀中醫，但已畢業，並在美國執業，未受牽連，女兒也留在美國就業，台灣只剩施太太一人。

友人解釋，施的藍綠友人其實相當多，他過去是國民黨的本土派，不過，在前總統陳水扁執政時，在前農委會主委陳希煌延攬下，擔任駐美農糧貿易代表。但2016年蔡總統執政後並未獲重用，而後在「旺中」擔任主筆，寫評論專欄，對蔡政府多所批評。

根據統計，從蔡政府2016年5月執政以來，海基會受理國人赴中國後失去聯繫的案件有149件，其中101件已確認、48件「沒有音訊」，較9月公布的「沒有音訊」67件，這一個多月來，有19人「找到了」，據了解，他們都已平安回家，並未被中國關押。

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