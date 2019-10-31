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高市總預算報告不到2分鐘 林于凱：滿滿的無奈

高市總預算報告僅一分半，林于凱表示滿滿的無奈。（記者王榮祥翻攝）

高市總預算報告僅一分半，林于凱表示滿滿的無奈。（記者王榮祥翻攝）

2019-10-31 22:02:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今爆發嚴重衝突，副市長葉匡時最後在國民黨團護航下，倉促完成約一分半鐘的總預算報告；時代力量高市議員林于凱指出，在接下來的預算審查跟總質詢，一樣會盡全力實質監督，但對於這樣的市政府、這樣的市議會，實在是滿滿的無奈。

林于凱指出，韓國瑜帶職參選請假不來市議會，連下年度總預算都請副市長代為報告，嚴重藐視高雄市民的託付。

他說，今天反對黨占領主席台杯葛預算報告，提出「沒有市長、沒有預算；面對市民、接受質詢」的訴求，但主席陸淑美不惜動用警察權驅趕反對黨議員、場面混亂；副市長（主席還講成代理市長）葉匡時最後在主席強勢護航之下，完成總共長一分半鐘的預算報告。

林于凱表示，他的市長施政報告質詢時段，被國民黨搞出來的抽籤式質詢而剝奪；接下來的預算審查跟總質詢，市長又全部請假缺席；針對重大施政議題的質詢，副市長能全權做主嗎？如果不行，豈不是陷高雄於市政空轉的不義？

多位國民黨議員有不同的看法，反過來質疑「沒有韓國瑜，市政就不用推了嗎？」但是他也要反問「有沒有韓國瑜都沒差的話，為什麼不乾脆辭一辭？」

市長連年度預算跟總質詢都請假，不把市民跟議員放在眼裡；而在議事程序有爭議的當下，主席試圖動用警察權來強勢闖關走程序，對於議事跟議員也都不夠尊重。

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