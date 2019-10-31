立委籲三軍官校成立聯大系統 國軍欲保持現況

國軍經評估後，指軍事院校已加入資源共享平台整合，因此不再重複建立相關系統。圖為陸軍官校。（資料照，記者陳文嬋攝）

2019-10-31 21:27:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為我國軍官搖籃的陸、海、空軍官校，現由各軍種自行管轄，但立院外交及國防委員會去年決議要求，國軍應考量整合官校資源、強化聯戰能量，成立「聯合大學系統」，並提升位階至國防大學平行，而非轄於軍種。不過，國軍經評估後，指軍事院校已加入資源共享平台整合，因此不再重複建立相關系統。

立法院外交及國防委員會去年底審查國防部今年度預算時做出決議指出，陸、海、空軍官校分別編制各軍種下，雖三校都設於高雄，但各自為政，導致資源重複投資，學生間互動不密切。因此，要求國防部整合三校資源，成立「聯合大學系統」增進彼此關係，並強化聯戰能量，並比照各國，將此系統提升至和國防大學平行，而非繼續由軍種管理。

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不過，國防部經評估後近期透過報告回覆立法院表示，聯合大學系統即為各校教、研、行政和國際事務資源整合，包含共同開課、跨校選課與轉系、教師交流、學分互認、學生交流與學生資源共享。而現今三軍官校都已在2014年簽署加入「南區區域學資源中心」，具有圖書、教學資源整合效果。未來也將繼續落實校間橫向聯繫。

國防部報告也表示，未來將每半年召開會議檢討交流成效，並透過共同採購資訊軟硬體設備、資料庫與電子期刊等，達到以量制價、資源共享之效；另外，各個軍校也在2016年2月簽署加入「國軍軍事通識教育聯盟」，除校際交流、教學觀摩、學術研討與論文，也會互相邀請參與活動、競賽委員和顧問。因此在既有機制下，國軍表示，不再重複建立相關系統。

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