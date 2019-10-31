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首頁　>　政治

太陽花學運國賠案 柯P：若員警陷於賠償危險 一定要上訴

台北市長柯文哲與警察局長陳嘉昌（左）在市議員說明對於「太陽花國賠案」的看法。（記者方賓照攝）

台北市長柯文哲與警察局長陳嘉昌（左）在市議員說明對於「太陽花國賠案」的看法。（記者方賓照攝）

2019-10-31 20:45:11

〔記者陳璟民、郭安家／台北報導〕5年前太陽花學運人士「323佔領行政院行動」，台北市警方翌日強勢暴力驅離，一審判決市警局敗訴，須負擔國家賠償，市長柯文哲今天下午在市議會市政總質詢時答詢時說，是否上訴等收到判決書後確定，如果不上訴，要了解是否會讓基層員警再被追究賠償責任，若陷於賠償的危險，那變成一定要上訴。

市議員王鴻薇、張茂楠、張斯綱都關注此事，問柯文哲、市警局長陳嘉昌對此判決是否會上訴？柯文哲說，收到判決書後，看到內容怎麼寫，再來處理；陳嘉昌則說，在他的立場，希望上訴。

張茂楠強調，當年「海峽兩岸服務貿易協議」爭議大，引發公民不服從，若不制止，就可能遭遇洪水猛獸，所以出此下策，才會佔領立法院、行政院，警方驅離陳抗者應該考量比例原則。

張斯綱認為，本案沒有政治解決的空間。柯文哲說，當時若當作歷史事件，應該學生、警察兩邊同時撤銷法律追訴才對，目前底線是上訴，在這基礎上，看有什麼辦法解決，如果不行，只好上訴。

由於柯文哲說也要了解當時誰下令的，張茂楠要求陳嘉昌說明處理陳抗的層級權責，陳嘉昌回答說，在同一警分局轄區的陳抗事件，指揮官是分局長，跨兩個分局以上的陳抗，指揮官是市警局長。

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