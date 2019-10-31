高市議會爆流血衝突！ 陸淑美揚言動用警察權趕走民進黨團

高市議會藍綠爆發流血衝突。（記者黃佳琳攝）

2019-10-31 15:45:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市議會今進行總預算案質詢，但因市長韓國瑜請假選總統，民進黨議員罷佔主席台，與國民黨議員爆發激烈肢體衝突，副議長陸淑美以「議員受傷流血」為由，揚言動用警察權趕走民進黨團。

高市議會藍綠爆發流血衝突。（記者黃佳琳攝）

韓國瑜請假選總統，他就任市長後首本預算書付委，此次預算人事經費最高，預算規模更達到1465億破了高雄歷史的預算紀錄，但韓國瑜以「依法請假」為由，沒有到議會報告。

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高市議會藍綠爆發流血衝突。（記者黃佳琳攝）

民進黨為了阻擋預算付委，今下午甲級動員，在開議前半小時先罷佔主席台，還用椅子組成「護城河」，拒絕副市長葉匡時上台報告，並疾呼高喊「沒有市長、沒有付委」、「面對市民、接受質詢」。黨團更出動「慘叫雞」，人手一隻雞，在主席台上慘叫，象徵高雄市民正在哀嚎。

高市議會藍綠爆發流血衝突。（記者黃佳琳攝）

人數佔優勢的國民黨團則在開議後20分才進入議場內，藍要搶回主席台讓副議長陸淑美能上台主持會議，但綠營堅不讓步，雙方在主席台上爆發激烈衝突，陸淑美則以違反議事規則，要求綠議員離開主席台，綠不讓步，雙方爆發混戰，過程中，國民黨市議員劉德林被拉倒似撞到桌角，臉部流滿血。

高市議會藍綠爆發流血衝突。（記者張忠義攝）

市議員李喬如表示，會出動「慘叫雞」是要用來諷刺日前韓國瑜曾以「鳳走雞來」形容外籍移工，加上韓國瑜生肖屬雞，所以希望透過慘叫雞的助陣，讓國人看到韓的行徑有多荒謬。

國民黨議員劉德林（右2）與民進黨議員林宛蓉（左2）紛紛掛彩。（記者張忠義攝）

國民黨議員劉德林右眼上方受傷。（記者王榮祥攝）

民進黨女議員林菀蓉後腦被撞。（記者王榮祥攝）

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