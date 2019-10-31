藍營稱太陽花學運打擊警方士氣 徐國勇：馬政府造成

內政部今針對選前治安問題召開記者會，對於媒體問到對近日太陽花學運判決的看法，內政部長徐國勇強調，台灣是法治國家，尊重法院判決，也尊重台北市警察局上訴的權利。（記者黃欣柏攝）

2019-10-31 16:09:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部今針對選前治安問題召開記者會，對於媒體問到對近日太陽花學運判決的看法，內政部長徐國勇強調，台灣是法治國家，尊重法院判決，也尊重台北市警察局上訴的權利。至於藍營稱這件事情打擊警方士氣，徐國勇則強調本案發生在馬政府時期，「如果說會影響警察士氣，不就是馬政府造成的嗎？」

徐國勇指出，內政部對此判決的立場很明確，就是尊重法院判決，這是司法獨立的表現，但打官司上訴是權利，因此台北市警察局要上訴，這部分也會尊重，警政署長也全力支持，民主國家就是這樣。

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媒體追問，本次判決提到比例原則，包括集會遊行與抗爭，那要如何拿捏比例原則？對此徐國勇表示，要依據集會遊行具體狀況做相當的處理，對照香港的狀況，台灣警察面對集會遊行時不會帶實彈的槍，因為這就是違反比例原則，如無絕對必要我們都不會出動鎮暴警察。

徐國勇強調，比例原則在法律上也就是相當原則，都是要根據現場狀況來處理，警方都會有指揮中心，警政署長會親自坐鎮，如果是小型的，各個市警局也會有指揮官坐鎮，根據現場情況來做對不法行為的制止 ，以及對合法行為的保護。

對於藍營人士批評此判決，徐國勇說，這件事是發生在國民黨執政、馬英九當總統、江宜樺當行政院長時，他們可能會覺得這樣判下來，代表當時指揮有所過當，但不管藍綠，大家對法院判決都說尊重，這就是台灣對司法的態度。不過，他身為部長，也非常清楚國家賠償的被告機關是北市警局，北市警局當然有上訴權利，這也是司法權利，所以大家也應該要尊重上訴權利。

另有媒體問到，如果未來還有人攻進公署，警察到底還要不要執法？會不會一執法就受到社會責難，甚至是要賠錢？對此徐國勇說，這就是為什麼法院要提到比例原則，比例原則就是說你可以做，但你要有相當性，比如你對徒手的人用槍可能就不符比例原則，如果有拿刀拿槍，那我們用警械就符合比例原則，如果說「以後大家都不要執法」，就好像在說「有車禍所以不要開車」，不應該是這樣子。

徐國勇強調，判決書還沒看到，他實在講不出判決公不公平，但根據他當律師多年經驗，官司判下來很少能讓兩邊都滿意，所以他還是一句話，就是尊重法院判決，也支持警方上訴，他認為警察執法決心不會因為個案就灰心、降低，警察永遠是國家治安後盾，決心絕不改變。

對於藍營認為本案會打擊警察士氣，徐國勇表示，這就是政治語言，選舉到了才講這些政治語言，如果這件事情會影響警察士氣，那這應該是馬政府的事，因為這件事情發生在馬政府時期，「如果說這件事情是不好的，會影響警察士氣，那就不是馬政府造成的嗎？」

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