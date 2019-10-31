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把學姊與性騷者隔離就好？柯與官員沉默後才允諾送勞動局

台北市議會31日進行市政總質詢，針對「學姊」遭騷擾案，市長柯文哲率相關局處首長備詢。（記者方賓照攝）

台北市議會31日進行市政總質詢，針對「學姊」遭騷擾案，市長柯文哲率相關局處首長備詢。（記者方賓照攝）

2019-10-31 15:22:03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府副發言人黃瀞瑩「學姊」，2天前才被議員爆料3個月升兩職等違法助選，今天又被爆出1個多月前遭近期快速高升的北市府顧問劉嘉仁性騷擾。台北市長柯文哲下午於議會被問及此事時證實，並表示有請2人來說明，已將2人工作隔離，而再被議員追問後，柯才承諾將此案送至勞動局處理。

台北市議員王鴻薇質疑，這樣的性騷擾案，為何就由自認性平不及格的市長，進行口頭告誡而已？柯文哲仍重述，已把兩人工作隔離；研考會主委余家哲趕緊說明，工作上可能有一些摩擦、不愉快，後來就沒一起工作。王鴻薇追問，為什麼會知道這件事情，是「學姊」投訴嗎？余沉默一會說，不是「學姊」投訴；王又再問「其他同事投訴？」余回說：「對」。

王鴻薇又質疑，所以這件事情到此為止，把兩人工作隔離就好了？豈料，柯文哲與余家哲在備詢台上沉默5秒不語，接著余才說「當時是希望這樣沒錯。」

勞動局長賴香玲表示，確實依照相關規定，只要進行立即處理、有效的糾正措施，若當事人還有權益受損，可以要求其他損害賠償；被問到市長處理是否明快妥善？賴回說，不知道該案的時間程序，「如果市長知悉後，立刻採取有效措施，當事人權益沒有進一步受損...」賴話沒說完；王立刻要求勞動局主動了解此事處理，柯文哲則允諾「可以」。

王鴻薇接著質疑柯文哲今早是否又失言，因名嘴建議國民黨總統參選人韓國瑜挖角「學姊」，柯卻回說要看對方出多少價格？為何市長的腦袋覺得「學姊」是一個可以出賣標價的物品嗎？性平不及格耶！柯團隊一大堆沙文主義。

柯文哲解釋，他意思是你們要努力爭取「學姊」，是高薪聘請的意思，希望議員不要過度解讀；柯略顯不滿說，「我覺得這是政治抹煞、人格抹煞，台灣政治要解決政治訓詁學問題」，有些文字使用當然會改進，但不要太過解讀。

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