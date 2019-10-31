陳柏惟站台提二二八殺人魔 陳美雅要蔡英文、趙天麟道歉

在台中參選立委的台灣基進「3Q」陳柏惟，日前為高雄民進黨立委趙天麟站台時，提及二二八事件，描述有屠殺者、殺人魔，欲參選高市立委的國民黨議員陳美雅今在議會質詢時質疑這說法羞辱、汙衊市民，要求總統蔡英文與對手趙天麟應該道歉。（資料照）

2019-10-31 15:33:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕在台中參選立委的台灣基進「3Q」陳柏惟，日前為高雄民進黨立委趙天麟站台時，提及二二八事件，描述有屠殺者、殺人魔....，欲參選高市立委的國民黨議員陳美雅今在議會質詢時質疑這說法羞辱、汙衊市民，要求總統蔡英文與對手趙天麟應該道歉。

高市副市長葉匡時答詢指出，他對此覺得震驚，也很難相信台灣號稱民主的燈塔竟會發生這樣的事情，又是在蔡總統和趙天麟聯合後援會成立活動中說的，蔡和趙應譴責那位發言者，同時跟高雄、跟台灣所有的人道歉。

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葉匡時說，我們不能容許這樣挑撥族群對立、顛倒是非、胡言亂語、破壞民主自由精神的言論。

在台中參選立委的台灣基進陳柏惟，本月26日為民進黨高雄市第6選區立委參選人趙天麟站台時提及二二八事件，指國民來到山頂的時候在地方打了13萬發子彈，打死你和我的祖先，並提及某區有屠殺者、殺人魔居住…。

該選區無黨籍立委擬參選人吳佩蓉，事後曾在臉書發文批判，代表國民黨參選該選區立委的高市議員陳美雅，今在議會總質詢時也提及此事，直言相關言論羞辱選區市民，邀請這位來賓的蔡總統、趙天麟應向高雄市民道歉。

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