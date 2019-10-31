傳柯文哲將參加親中媒體活動 綠委：不意外

台北市長柯文哲。（資料照）

2019-10-31 13:55:02

首次上稿13:15

更新時間13:55（新增郭辦回應）

〔記者鍾麗華、陳柔蓁／台北報導〕亞太傳媒連線召集人許復最近在群組發文表示，他邀請台北市長柯文哲與郭台銘的團隊出席12月9日的活動，他並強調，「兩岸的共榮，以及全世界中國人、華人的共榮，還有和平，是我們大家一致的目標。無論如何，咱們必須擬一條繩。」民進黨立委邱志偉表示，柯文哲參加親中媒體活動並不意外，這就是他本來的兩岸立場。

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許復號稱曾在兩岸三地擔任主播，包括「澳亞衛視」、「亞太第一衛視」等媒體，告別主播台後，轉入中國互聯網企業擔任品牌公關主管，目前受聘於香港城市大學專上學院國際學程，並兼任中國傳媒大學互聯網研究中心研究員，亦於兩岸三地與不同媒體、平台及企業合作授課。

至於亞太傳媒連線成立於2017春天，宣稱由來自全球使用華語為主的傳媒專業人士組成，希望集結影響力，倡導共享及共創。

許復近日在群組發文表示，「台灣將在2020年初，迎來下一屆『領導人選舉』，12月9日（六）下午，我個人與三星合作，組織一個傳媒人讀書會，地點會在台北三星的場地。台北市長柯文哲、郭台銘團隊，都將派人出席。全部席位只有50名，特別邀請媒體朋友一起來！」

許復強調，「兩岸的共榮，以及全世界中國人、華人的共榮，還有和平，是我們大家一致的目標。無論如何，咱們必須擬一條繩。要來的趕快私訊我報名，因為席次真的有限。」

邱志偉說，柯文哲主張「兩岸一家親」，他的兩岸政策與觀點，一直以來具有一貫性。參加親中媒體活動，也與他本身的看法不謀而合，也很正常。不過，參加親中活動是否對台灣民眾黨造成影響，相關政治與選舉效應尚難評估。

對於邱復指郭台銘團隊將派人出席活動，永齡基金會顧問郭昕宜回應表示，「目前還沒有收到邀請，所以也不會過去」。

亞太傳媒連線召集人許復最近在群組發文表示，他邀請台北市長柯文哲與郭台銘的團隊出席12月6日的活動，他並強調，「兩岸的共榮，以及全世界中國人、華人的共榮，還有和平，是我們大家一致的目標。無論如何，咱們必須擬一條繩。」（讀者提供）

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