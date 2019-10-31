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聖露西亞總理國會報告 重申挺台承諾堅定
2019-10-31 12:53:01
〔記者呂伊萱／台北報導〕加勒比海友邦聖露西亞總理查士納（Allen Chastenet）10月初訪問台灣，返國後29日在國會報告時說，此行強化了台聖兩國的交流與邦誼，並重申「聖露西亞堅守其在外交與國際場域上對台灣提供支持的承諾」。
聖露西亞總理查士納伉儷於10月我國國慶期間率團訪問台灣，聖露西亞駐台大使館今天發布新聞稿說明，查士納總理返國後於10月29日在國會進行報告，重申聖露西亞對台灣支持，「聖露西亞堅守其在外交與國際場域上對台灣提供支持的承諾」，並呼籲國會向台灣政府與人民表達祝賀並祝福台灣人民享受和平與繁榮。
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查士納向國會報告訪台行程，包括以國賓身分出席台灣國慶大典，此行同行成員包括能源暨勞動部部長史蒂文森金恩（Stevenson King）和參議院院長葛勞蒂麥林特（Giraudy-MacIntyre）。訪台期間，訪團會晤蔡英文總統及其他政府部門、商界代表及教育部官員。
查士納總理也在國會讚揚受邀在台灣國慶大典演出的聖露西亞嘉年華舞團，舞者身著華麗吸睛服裝，並帶來精彩的表演AFOLABÉ，訴說聖露西亞人戰勝遷徙與奴役歲月，最終尋得自由、建立主權國家的旅程。
查士納總理亦提及，聖露西亞駐華使館在實踐大學舉辦獨立40周年慶祝音樂會，邀請到台北愛樂管弦樂團的弦樂四重奏、現代舞團B.DANCE丞舞製作團隊、聖露西亞嘉年華表演團體及由Boo Hinkson領軍的聖露西亞樂團一同演出，得到觀眾熱烈迴響。
查士納總理對國會表示，此行強化了台聖兩國的交流與邦誼，並引述台灣外交部次長曹立傑的音樂會致詞表示，「兩國的情誼愈加堅定、互信亦更加深廣」。