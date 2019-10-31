北市府標租中和住宅 柯P挨轟賤租縱容暴利

台北市社會住宅中籤率低，議員王鴻薇上午開記者會控，台北市政府卻將中和「冠德大境」分回的房戶賤租。（記者郭安家攝）

2019-10-31 12:47:51

〔記者郭安家／台北報導〕台北市社會住宅中籤率低，議員王鴻薇今上午開記者會表示，台北市政府將中和景安路「冠德大境」208戶、共1萬3507坪的豪宅分案標租，皆由某公司得標，2案標為超級大肥肉，承租單價分別為每坪319.8元及332.89元，比市價行情少500元左右，也比社宅價格低，她痛批台北市柯文哲賤租市產，縱容暴利，為何不納做社宅使用？

對此，財政局非公用財產開發科長林昆華回應，這些房戶所在地，原本是市有警察宿舍，2008年後與建設公司簽約辦理都市更新，北市府再分回房戶。他指出，在前市長郝龍斌任內，及2015年台北市長柯文哲任內，皆2度曾詢問都發局是否做社宅？回覆答案都是，其地點及42至60坪的房型，不符合北市社宅條件，所以優先提供北市府公務使用。

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林昆華說，去年初討論怎麼利用這批房戶，也找包租代館租賃業者討論、開好幾次說明會，並於今年4月上網招標，但歷經流標。

他解釋，一般人不會特別住那樣的房子，很多管線在天花板上，沒有冷氣、窗簾、裝潢式照明燈，應該可以叫「陽春麵」，他們（建商的房戶）應該叫「牛肉麵」。

他說，因此估算這批房子每戶需45至75萬元裝修費，總投資額差不多就要1億元，有人認為投資風險太高，財政局接受其建議並2度調低標金，7月重新公告後就決標、9月與廠商簽9年約，約滿無法續約。

但王鴻薇質疑，2標案僅有1家公司投標，且只比底價多10元就得標；令其他廠商質疑，投標須知要求要檢附租賃住宅服務業登記證，疑似在綁業者資格，且不用採購法，以台北市市有非公用不動產標租作業辦理，讓別人無法提訴願。林昆華回應，不會圖利任何廠商，招標過程公開。

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