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恆春鎮長當選無效震撼政壇 盧玉棟冷靜上班稱「清者自清」

盧玉棟一早就準時到鎮公所上班，參與孩童萬聖節活動。（記者蔡宗憲攝）

盧玉棟一早就準時到鎮公所上班，參與孩童萬聖節活動。（記者蔡宗憲攝）

2019-10-31 12:12:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地方法院民事庭昨天判決恆春鎮長盧玉棟當選無效，可上訴，經過一晚沉澱未回應，今天盧玉棟一早就準時到鎮公所上班並到鎮代會開會，針對官司強調尊重司法，但重申「清者自清」並持續推動鎮務，但恆春政壇已經掀起波瀾，除了上屆落選的張榮志、張怡兩名主要對手，上次未參選的民進黨陣營，未來如有補選機會肯定不會缺席。

盧玉棟今早上班心情不受影響，還到鎮公所門口參與孩童的萬聖節活動，隨後進行會勘並列席恆春鎮代會，針對當選無效判決的問題，他也首度正面回應，認為選舉過程清者自清，相信司法會還他清白，將與律師詳細研究接下來的二審，目前持續推動鎮務。

盧玉棟當選無效的消息，一早也開始在街頭巷尾引發討論，熱度遠高於全台熱門的總統大選，上次競選落敗的對手前縣議員張榮志及律師張怡，也都在各自的社群媒體發表看法，彷彿重新回到去年恆春鎮長選舉前般熱鬧。

當地資深政治評論人士分析，萬一恆春鎮長盧玉棟二審確定當選無效，除了上次拿下5600票第二高的藍營色彩前縣議員張榮志，以及得票數超過3000的無黨籍律師張怡，上屆未推派候選人的綠營，近期傳出縣議員陳文弘、李志偉等地方民代都有意爭取，各陣營早已鴨子划水多時，盧玉棟高達8000張的得票屆時流向何處，還得等司法查個水落石出才能明朗。

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