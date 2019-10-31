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外送平台抽成高 新北市府擬助業者設協會談判

新北市長侯友宜指示相關局室協助微型餐廳與外送平台談判，避免餐廳被剝削，成本轉嫁消費者。（記者何玉華攝）

新北市長侯友宜指示相關局室協助微型餐廳與外送平台談判，避免餐廳被剝削，成本轉嫁消費者。（記者何玉華攝）

2019-10-31 12:04:08

〔記者何玉華／新北報導〕外送經濟夯，新北市長侯友宜今（31）天在答詢市議員葉元之市政總質詢時表示，將由經發局輔導加入外送平台的餐飲業者組成協會，協助與平台談判降低抽成；此外，也會責成衛生局、法制局、經發局研議對這些餐飲業者的認證方式，提供消費者選擇參考。

葉元之指出，外送已經成為一種新的潮流，但之前外送平台「誠實蜜蜂」欠款，影響許多餐廳業者，他就收到不少陳情；他提到，外送平台與餐廳簽約，抽成約3成，甚至有高達3成8，雖然有些餐廳業者當作打廣告，但也影響到微型餐廳的生存，轉嫁消費者後，也加重消費者負擔。

侯友宜聽到抽成3成，一臉驚訝，他表示，將會由經發局輔導餐廳業者組成協會或既有的公會，以團體的力量跟平台談判降低抽成，讓消費者享受方便的時候，餐廳業者跟消費者都不會有被剝削的感受。

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