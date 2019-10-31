評太陽花學運判決 柯P：不完全是司法事件

台北市長柯文哲30日接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-31 11:51:21

〔記者陳璟民／台北報導〕2014年太陽花學運「323佔領行政院」行動，警方翌日強勢暴力驅離案，一審判決台北市警察局敗訴，須國家賠償告訴人百餘萬元，市長柯文哲今早被詢及會支持警方上訴嗎？柯回應，他定義太陽花學運為歷史事件，不完全是司法事件，尊重法院判決，也顧慮基層員警士氣，收到判決書後再確定，不過，學運發生至今5年，法律程序太慢了。

關於各界把太陽花學運的判決跟香港「反送中」對照比較，柯文哲表示，兩邊的政治情況不太一樣吧；覺得司法有沒有政治考量？柯說，他很不喜歡談論司法，雖然常常對司法很感冒，仍希望司法是公正公平的，可以被人民信賴，他常常是心裡不爽，也不願意批評、干預司法。

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媒體追問，是否以後警察要消極執法？柯文哲表示，警察是奉命執行公務，出問題不能都是基層員警在負責，到底當時是誰下令的，這要另外處理；媒體又問，柯希望更高層級的人負責？柯說，政治問題就政治解決，警察跟民眾互有告訴時，民眾都不起訴，警察是不是同樣要不起訴？這要公平處理。

警察執法跟民眾上街抗議陳情的界線怎樣拿捏？柯說，他要求台北市警察依法行政，對申請集會遊行者要收保證金，該扣錢就扣錢，該開罰單就開罰單，依法行政，嚴正執法，大家都這樣的話，政治事件就會少了。

如果場景換市府遭學生闖入，柯會支持警方強制驅離？柯表示，他執政不會做到讓人家要來衝撞、進攻市府，會被認為是對的、合法的，他做的一向依法行政，抗議就在抗議區。

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