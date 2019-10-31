行銷預算費2年暴增100％ 立委質疑觀光局預算浮濫

周永暉（右）表示，觀光局近年新增俄羅斯、孟買、紐西蘭、澳洲、印尼等7個全球行銷據點，預算才會逐年增加。（資料照）

2019-10-31 11:23:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通委員會今天審查觀光局公務及觀光發展基金預算，多名立委質疑觀光發展基金109年度「行銷及業務費用」預算編列40億320萬2000元，比今年多編約4億元，且107年度決算實際執行較當年度決算減少9323萬，相當有5億元的空間，質疑觀光局「去年預算都用不完，明年還要更多錢」，大虧觀光局長周永暉是「5億局長」，最後該案決議刪減2000萬元，並凍結10分之1預算。

立委林俊憲表示，觀光發展基金109年度「行銷及業務費用」預算編列40億320萬2000元，比108年度編列的35億8969萬元，增加4億1351萬2000元，漲幅55％，若和107年預算相比，成長幅度超過100％，預算明顯暴增。

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李昆澤更指出，107年度決算實際執行還比當年度預算減少9323萬8270元，也就是說觀光局編那麼多預算根本花不完，卻還越編越多，要求刪減3000萬預算。李昆澤指出，107年沒花完的有9323萬，明年又要多編4億元，等於觀光局有5億的空間可以使用，更虧周永暉是5億局長，要求觀光局說明。

李昆澤也針對40多億的行銷預算，其中6000萬為中國市場所用表達不滿，他表示，台灣歡迎各國旅客來台，包括中國，但如今兩岸觀光明顯受到中國政府單方面阻礙，把錢丟到那裏根本毫無作用，因為政治動作就會破壞觀光行銷。陳雪生則建議不一定要刪減中國市場預算，但可適度以績效做考量，不要在政治上多做口水。

周永暉表示，觀光局近年新增俄羅斯、孟買、紐西蘭、澳洲、印尼等7個全球行銷據點，因此預算才會逐年增加；他也提到，觀光局在中國市場行銷可大致分為大北京市場、上海辦事處及福州（小三通），6000萬的預算是抓每個月500萬元，其中長江流域佔50%，福州則佔20%，長江以北佔30%。

最後委員會決議該案刪減2000萬元，並凍結10分之1預算，提書面報告始得動支。

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