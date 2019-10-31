黨主席不應列不分區立委？吳敦義：我做過3屆立委

有國民黨人士認為黨主席不應列入不分區立委名單，國民黨主席吳敦義-表示，沒有開始籌畫，這個很難講，因為也有人認為他做過3屆立法委員，行政工作熟練，應可以考慮，「我沒有拒絕，也沒有贊同」。（記者劉信德攝）

2019-10-31 09:59:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對有國民黨人士認為黨主席不應列入不分區立委名單，國民黨主席吳敦義今日出席救國團67週年團慶受訪表示，沒有開始籌畫，這個很難講，因為也有人認為他做過3屆立法委員，行政工作熟練，應可以考慮，「我沒有拒絕，也沒有贊同」。

吳敦義指出，我們現正規畫，一定會有比較年輕的、比較中年和比較成熟的，對黨有貢獻及能力都要好。

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對於北市警局對太陽花學運執法不當被法院判賠100多萬元，吳敦義提及，「這個我沒意見」，因為法院有法院的抉擇，太陽花學運是有造成社會一點點阻擾，既然法院做出這個判決，除非往後去申訴，不然我們尊重法律。

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