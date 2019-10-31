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控周柏吟射後不理！W女爆接到張嘉郡電話「真心同情她」

張嘉郡承認和周柏吟交往中，被爆料的內容她也清楚，相信每個人都是真心的，也清楚自己交往的人是非常陽光、磊落。（資料照）

張嘉郡承認和周柏吟交往中，被爆料的內容她也清楚，相信每個人都是真心的，也清楚自己交往的人是非常陽光、磊落。（資料照）

2019-10-31 07:42:13

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣立委參選人張嘉郡昨天坦承，與雲林縣政府前新聞處長周柏吟交往，但周柏吟被從事電視編劇的W女控訴「射後不理」，對此張嘉郡說「相信每個人都是真心」，清楚自己交往的人是陽光、磊落的。不過W女昨晚在臉書上發文，指稱自己接到張嘉郡的電話，聊了十來分鐘，稱「我真心同情她」。

W女昨天先在臉書公開與周柏吟的24分鐘對話錄音檔，當中W女提到「上床時你跟我說什麼？你現在真的沒有女友，我說你要戴保險套，你說好，結果你沒有，我說我會懷孕，你說你會負責，但你沒有，你從頭到尾都故意耍我...」

W女還氣憤說「你現在只是被我知道，怕我去爆料破壞你跟張嘉郡的關係對不對？怕你以後沒有張家勢力，沒有辦法發展，你說張嘉郡對你伸出橄欖枝，所以你現在害怕我去揭穿你，才對我很誠懇道歉，如果我不知道，是不是被你一輩子當白痴」。兩人的對話多是周不斷道歉，W女則指責周的種種。

W女公開和周柏吟的對話錄音檔後，又在臉書發文說，剛才接到記者來電，說周先生對記者說感覺被設計，她聽了真想大笑，從頭到尾究竟是誰在玩弄誰呢？昨晚接到張嘉郡的電話後，聊了十來分鐘，「我真心同情她，不想對她過度傷害，才沒繼續曝光證據。」W女說「真的不要把我徹底惹毛了好嗎？難道非逼我公開出更多的證據和錄音才痛快嗎？我向來喜歡吃軟，不吃硬呢！」

雲林縣政府前新聞處長周柏吟。（資料照）

雲林縣政府前新聞處長周柏吟。（資料照）

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