C-130H機隊航電系統升級 中科院主導、亞航執行改裝

空軍C-130H運輸機航電設備升級案，由中科院擔任主要合約商，並與亞航及加拿大Cascade航太公司合作。（軍聞社提供）

2019-10-31 07:30:38

〔即時新聞／綜合報導〕空軍C-130H運輸機機隊服役時間超過30年，空軍對此規劃航電設備升級案，目前確定由中科院擔任主要合約商，並與亞航及加拿大Cascade航太公司合作，不僅有助於延長C-130H運輸機機隊使用壽命，也可以改善飛安及妥善率，為航太產業創造就業機會。

根據《上報》報導，中科院初步規劃和維修民用與軍用飛機經驗豐富的台南亞洲航空公司，以及加拿大Cascade航太公司合作，亞航過去以維修軍機起家，2015年4月1日時1架美國海軍陸戰隊航空部隊的F-18戰機迫降台南機場，美軍就運送維修零件在亞航機棚內維修。Cascade航太公司則是取得美商洛克希德馬丁公司授權，可以生產C-130H運輸機。

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不過C-130H運輸機的航電設備提升案受限於預算排擠等因素，預算要在2021年才會排入，目前規劃將座艙航電系統升級數位化，更新助航、通訊等系統，並設置GPS全球定位系統、電戰反制設備、地貌警示與防撞機警示系統。

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