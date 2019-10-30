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「萬老師」一席話釘爆韓國瑜！ 警告韓粉出征「一定吉」

飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴（見圖）在臉書上一席話重批韓國瑜言論，也表示若被韓粉出征，只好一一「吉下去發大財」。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴（見圖）在臉書上一席話重批韓國瑜言論，也表示若被韓粉出征，只好一一「吉下去發大財」。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

2019-10-31 00:03:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜28日脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統白白胖胖」，以此批評「越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦」，飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴在臉書上一席話重批韓國瑜言論，也表示若被韓粉出征，只好一一「吉下去發大財」。

韓國瑜28日在致詞時拿外型大做文章，直言「越支持民進黨的老百姓、鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」並批評民進黨籍的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌「白白胖胖」；而國民黨籍的彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕以及新北市長侯友宜則是都黑黑瘦瘦、黑黑小小的。

郭昱晴對此在臉書上表示，從自己的兒子懂事以來就教「不管是高矮胖瘦美醜，不能取笑他人外表」，強調這種主觀、有立場的批判「非常無理」、「欠缺教養」，她傻眼表示，連7歲的兒子都知道的道理，一個有社會責任的公眾人物公然講出這種話，「意有所指的指摘侮辱他人人格」，實在讓人傻眼。

郭昱晴怒批「不要不停秀下限」，也無奈表示「不知道大家可以忍多久」，鏗鏘有力的一席話被不少網友推爆，但也提醒她要小心不理性的韓粉。郭昱晴對此也在臉書社團「公民割草行動」中表示，如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財，並將這些錢捐做公益。

郭昱晴臉書全文

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