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護航韓國瑜！葉元之「看你媽的頭」詭異比喻讓全場傻眼

韓競辦發言人葉元之。（資料照）

韓競辦發言人葉元之。（資料照）

2019-10-31 00:24:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前點名不少綠營人士「白白胖胖」，遭外界質疑失言。對此，韓競辦發言人葉元之在政論節目上指出，這只是「脫口而出」，葉元之也當場舉例，就像是一般民眾口語地脫口說出「看你媽的頭」一樣。詭異的比喻，讓現場藍、綠來賓感到相當詫異，不住竊笑。

30日播出的政論節目「新聞面對面」 中，主持人謝震武表示，日前遭國民黨開除黨籍的李正皓認為，韓國瑜很多的形容詞是在製造仇恨。對此，葉元之認為李正皓「想太多」，韓國瑜只是有時候在競選場合「脫口而出」。葉元之表示，他教大家一個解析的方法，看一個人講話，要將他講的詞放到「脈絡」，或看對方的「主張」、「情境」來理解。

葉元之舉例韓國瑜的「脫口而出」，就譬如一個男生跟一個女生說，我們去看電影好不好，而那個女生說「看你媽的頭」，「這是什麼意思？可能是女生不想看電影，但也有可能說，媽媽的頭撞到了，我們先不要看電影，先看你媽的頭」。

如此比喻，讓不少來賓當場傻眼。媒體人邱明玉當場笑翻，主持人謝震武、藍委王育敏也忍不住偷笑；公民教師黃益中露出傻眼、尷尬的表情、媒體人王時齊則是傻眼詢問葉元之，「你確定你這樣辯護是好的嗎」？再度引起全場大笑。葉元之對此則回應，他不是在幫韓國瑜辯護，是在教大家解析說文解字的方法。

葉元之舉例，譬如一個男生跟一個女生說，我們去看電影好不好，而那個女生說「看你媽的頭」。（擷取自新聞面對面YouTube頻道）

葉元之舉例，譬如一個男生跟一個女生說，我們去看電影好不好，而那個女生說「看你媽的頭」。（擷取自新聞面對面YouTube頻道）

媒體人王時齊傻眼詢問葉元之，「你確定你這樣辯護是好的嗎」？（擷取自新聞面對面YouTube頻道）

媒體人王時齊傻眼詢問葉元之，「你確定你這樣辯護是好的嗎」？（擷取自新聞面對面YouTube頻道）

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