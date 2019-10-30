民眾黨參選人在校門口發糖果 家長怒批：尊重家長好嗎

家長在臉書社團《爆怨公社》抱怨，質疑現在毒品糖果氾濫，新聞都有做過介紹，該參選人卻以陌生人的身分發糖果，降低孩子的戒心，與學校教育相違背，痛批「請你尊重家長好嗎！」（圖／擷取自爆怨公社）

2019-10-30 20:48:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，各黨派參選人大出奇招拚知名度，台灣民眾黨台北市第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳今天打扮成卡通人物，在台北市某國小前發糖果，但有不滿家長在臉書社團《爆怨公社》抱怨，質疑現在毒品糖果氾濫，新聞都有做過介紹，該參選人卻以陌生人的身分發糖果，降低孩子的戒心，與學校教育相違背，痛批「請你尊重家長好嗎！」

蔡宜芳下午在臉書以「不給糖就搗蛋」分享，指萬聖節時有小朋友的地方，還是帶點糖果在身上好了，那是一個歡樂的氣氛，「其實現在爸爸媽媽和學校的教育都很好，小朋友不太會吃陌生人的糖果，但還是喜歡拿糖果。那是一個過節的氣氛～」

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她並開心提到，自己今天在校門口，原本是在發衛生紙，但小朋友發現她的小籃子有糖果，瞬間被洗劫一空。還有巧遇其他萬聖節裝扮的媽媽，好有趣喔！Lili媽媽跟我說了一句：「天啊沒看過候選人這麼用心的。」我以後大概也是這樣的媽媽吧～！為了孩子的笑容，用心陪伴孩子多辛苦都願意。

但有家長在臉書《爆怨公社》發文痛批，指無論是家長、學校警衛請她不要這樣子做，對方都堅持不離開，要在校門口發糖果，但亂發糖果給孩子很不恰當，一來是有些孩子根本不能吃糖，正確的來說，你要餵食別人孩子之前，不需要經過家長同意嗎？

家長不滿指出，現在毒品糖果氾濫，新聞都有介紹，你卻以陌生人的身分發糖果，降低孩子的警戒心，又和學校教育的「不要亂吃糖果」完全相反，若下次有心作亂的人，學你這種人隨便到校門口就可以亂發毒糖果、毒餅乾？

家長還提到，孩子們根本沒有投票權，不應該在校園散播任何政治色彩，「請你尊重家長好嗎！」

對於家長的「怒火」，民眾黨發言人林珍羽表示，有和參選人做了解，一開始參選人其實是在發面紙，他的本意也不是要主動去發糖果，但確實在校園附近有競選行為確實比較不恰當，也造成社會觀感不佳，行為也有欠思量，也有影響孩子們上下學的過程，已經有溝通、建議過了，會再提醒參選人，也對造成家長們困擾與擔憂，感到抱歉，也會提醒18名區域立委參選人多加注意。

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