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高專人才歸化台灣 再添外資圈「台灣先生」等11位

內政部通過專長為台灣證券分析、金融發展趨勢等財金專業的美國籍谷月涵（見圖）等11位高級專業人才歸化我國國籍。（資料照，記者卓怡君攝）

內政部通過專長為台灣證券分析、金融發展趨勢等財金專業的美國籍谷月涵（見圖）等11位高級專業人才歸化我國國籍。（資料照，記者卓怡君攝）

2019-10-30 19:53:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部今日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長為台灣證券分析、金融發展趨勢等財金專業的美國籍谷月涵等11位高級專業人才歸化我國國籍。內政部表示，自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，已有111名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的11名高級專業人才，包括醫學領域3名、經濟領域1名、文化藝術領域2名、教育領域3名、科技領域1名及金融領域1名。其中美國籍谷月涵自1988年就來台工作，長期擔任外資證券商、證券投顧公司研究人員或主管，精研台港等大中華區市場近30年，被稱為外資圈最懂台灣的「台灣先生」，其帶領的團隊更屢獲外資評比為第一，對培養台灣財金領域專業人才及促進證券市場發展深具貢獻。

另外，法國籍尚先生專長影片創作，具有傑出藝文工作技能與表現，創作台灣社會文化相關紀錄片多達16部，劇情電影作品也有2部，透過影像將台灣傳統文化介紹到法國、義大利等歐洲國家，曾獲第22屆台法文化獎，對推廣台灣傳統文化、提升台灣國際能見度貢獻良多。

又如馬來西亞籍方女士，具有耳鼻喉科醫療專業的她擔任輔仁大學專任助理教授，醫療服務與研究表現優異，迄今已發表23篇SCI醫學期刊論文。她長期致力於睡眠呼吸障礙之研究及治療，除造福民眾外，也透過教職作育英才，對我國專業醫療服務及醫學教育深具貢獻。

內政部指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，也將擁有參政權，且同樣享有各種社會福利保障，歡迎更多外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。

內政部今日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會。（資料照）

內政部今日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會。（資料照）

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