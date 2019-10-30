不相信「聰明工作」！郭台銘透露職場態度：努力工作

郭台銘透露他的職場態度是，努力工作，但不要聰明工作。（郭台銘團隊提供）

2019-10-30 20:27:41

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（30）日在臉書指出，他在黨內初選敗給韓國瑜之後，最近又回到熟悉的工作領域，他透露自己的職場態度不是「聰明工作」，而是「努力工作」，原因在於「任何東西都不是躍進，而是漸進」。

郭台銘表示，最近注意力重新回到熟悉的工作場域，持續關注中美貿易戰、日韓貿易摩擦與英國退出歐盟的進度，以及台灣的產業與經貿發展。

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「有人問我，都七十歲了為何不好好休息、享受人生？」郭台銘認為，人生七十才開始，「我的目標是要活到一百二十歲」，過去是為錢與理想工作，接下來要為興趣工作，也享受工作中的精彩與挑戰。

郭台銘強調，自己的職場態度是「努力工作才能變聰明」，若「聰明工作，而不是努力工作」這樣是不行的，郭覺得任何東西都不是躍進而成，而是漸進而來，「只有一步一腳印，才能成就精彩的人生」。

郭台銘臉書全文

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