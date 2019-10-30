台媒問五月天擔心接觸小英遭封殺 國台辦稱立場明確一貫

中國國台辦今天舉行記者會，但竟有台媒提問，「對於台灣藝人普遍擔心不小心接觸到蔡英文就會被大陸民眾封殺的現象，發言人有何評論？」國台辦發言人馬曉光說，「我們對待兩岸交流，包括兩岸文化藝術交流的態度和立場是一貫的、明確的。」（中央社資料照）

2019-10-30 19:58:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦今天舉行記者會，但竟有台媒提問，「對於台灣藝人普遍擔心不小心接觸到蔡英文就會被大陸民眾封殺的現象，發言人有何評論？」國台辦發言人馬曉光說，「我們對待兩岸交流，包括兩岸文化藝術交流的態度和立場是一貫的、明確的。」

週刊報導總統府向五月天接洽要參加演唱會。總統蔡英文今日出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50週年會慶」受訪表示，「總統府沒有向五月天接洽要參加演唱會，這消息是不確實的。」

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總統府發言人張惇涵今天也說，對於媒體報導總統府接洽參加五月天演唱會，「並無此事」，總統府過去未曾有過類似的討論，也無此安排。

不過，還是有台媒記者提問表示，「蔡英文稱將於12月底參加五月天的演唱會，五月天也擔心因此怕被大陸封殺，『儘管剛剛台灣有關部門已經宣佈蔡不會參加』。請問，對於台灣藝人普遍擔心不小心接觸到蔡英文就會被大陸民眾封殺的現象，發言人有何評論？」

馬曉光說，「對於你講的這個事，我目前沒有看到，也沒有掌握準確的、完整的資訊。我們對待兩岸交流，包括兩岸文化藝術交流的態度和立場是一貫的、明確的。」

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