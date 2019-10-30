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公文被外流 高市綠議員「介於憤怒與非常憤怒之間」

民進黨高市議員簡煥宗行文市府欲了解公務車使用情況，公文竟外流到藍營議員上節目批判，引發簡煥宗痛批「國瑜機器」，副市長葉匡時今受訪反稱「你在緊張什麼」？簡回應並調侃葉「不要介於知道或不知道之間，就急著回應」。（記者黃良傑攝）

民進黨高市議員簡煥宗行文市府欲了解公務車使用情況，公文竟外流到藍營議員上節目批判，引發簡煥宗痛批「國瑜機器」，副市長葉匡時今受訪反稱「你在緊張什麼」？簡回應並調侃葉「不要介於知道或不知道之間，就急著回應」。（記者黃良傑攝）

2019-10-30 19:51:17

簡煥宗查公務車使用狀況 痛批市府「國瑜機器」

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨高市議員簡煥宗行文市府欲了解公務車使用情況，公文竟外流到藍營議員上節目批判，引發簡煥宗痛批「國瑜機器」，副市長葉匡時今受訪反稱「你在緊張什麼」？簡回應並調侃葉「不要介於知道或不知道之間，就急著回應」，他對於公文外流也只是「介於憤怒與非常憤怒之間」。

代理市長葉匡時納悶「你在緊張什麼」

代理市長葉匡時今受訪時指出，他知道公文流出這件事，但很納悶議員簡煥宗對件事大作文章的道理在哪裡？行文要市府提供首長的座車車號，文也不是密件，現在被揭露出來，先不談揭露出來是怎麼一個程序，但緊張什麼？擔心什麼？此不該無限上綱到「國瑜機器」，他會啟動內部調查，確認這件事是否有違行政程序。

簡煥宗回應葉匡時對他的質疑，因為公文外流是市府很大疏漏，出現在藍營議員手上去上政論節目，更是匪夷所思，韓國瑜8月20日自爆追蹤器，8月21日黃紹庭就上政論節目出示公文，這已不是市府螺絲鬆了這樣簡單事情，而是有公務人員處理公文上有疑似違法之行為，簡表示自己一點都不緊張，而是介於憤怒與非常憤怒之間。

簡煥宗強調為了解公務車使用狀況，市議員大大方方，正正確確發文，以白紙黑字的公文向市政府要資料，然而這份公文卻不大大方方，不正正確確出現在非關之人手上，違反公務紀律，當然要求查明原因。

他呼籲葉匡時副市長搞清楚狀況，若公務人員變成執政黨的打手，難道不是國瑜機器在整肅、掃蕩異己嗎？請嚴正重視公文外流這樣前所未聞嚴重疏忽。

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