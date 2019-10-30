「中共代理人法」一讀 國民黨團怒嗆即日關閉朝野協商大門

立法院民進黨團昨在立法院會變更議程，否決國民黨團、親民黨團提出的復議案，讓「中共代理人」相關法案順利付委審查，國民黨團今表示，對於民進黨團片面撕毀先前「緩推」承諾，表達強烈譴責並即日起關閉所有朝野協商法案的大門。（資料照）

2019-10-30 17:35:29

〔記者林良昇／台北報導〕立法院民進黨團昨在立法院會變更議程，否決國民黨團、親民黨團提出的復議案，讓「中共代理人」相關法案順利付委審查，國民黨團今表示，對於民進黨團片面撕毀先前「緩推」承諾，表達強烈譴責並即日起關閉所有朝野協商法案的大門。

國民黨團表示，民進黨的中共代理人修法版本儼然是「刑法100條」復辟，違反言論與新聞自由，也將影響在中國工作的台商與求學台生權益，更違背民進黨建黨精神，若蔡政府執意大開民主倒車，為操作選舉而強行在本會期推動修法，國民黨團只能關閉朝野協商大門做為反制。

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國民黨團強調，政府為確保國家安全、維護社會安定、強化相關法制，基本上國民黨團都予以都支持，今年5月7日立法院三讀通過的《刑法》第115條之1明訂：中國、港澳及境外敵對勢力適用外患罪章，已可處理共諜問題。如今蔡政府火急推出「中共代理人」修法提案，純粹是為2020大選的炒作策略。

國民黨團譴責，民進黨已變成「獨裁進步黨」，台灣逐步邁向「綠色麥卡錫主義」，才剛修完「國安五法」，接著又提出「中共代理人」修法內容，這是將過去動員戡亂時期的烏雲，重新盤踞在台灣上空。面對如此惡質的修法，國民黨團呼籲全民在明年1月11日用選票唾棄民進黨、下架蔡英文。

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