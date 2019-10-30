柯P唱衰20萬社會住宅 蔡英文：社宅是體現居住正義

總統蔡英文今日強調，政府社會住宅政策要強調的是「社會住宅計畫是體現居住正義」。（記者陳志曲攝）

2019-10-30 18:04:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長柯文哲連日批評內政部8年20萬戶社會住宅目標是「不相信、不可能」，今日更嗆言「不然台北市是蔡英文的喔」，社會住宅「是要蓋的」，不是「嘴砲的」。對此，總統蔡英文今日受訪表示，扣除包租代管真正興建是12萬戶，要強調的是「社會住宅計畫是體現居住正義」。

蔡總統指出，社會住宅尤其是體現對年輕人居住正義的一環，這項計畫必須中央和地方政府一起來做，尤其在北部地區非常重要，希望中央和地方政府能夠大家一起讓社會住宅順利實施，讓台灣年輕人在都會內能找到安心的住宿地方。

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對於近日民調顯示韓國瑜拉近差距，蔡總統則表示，還是一句話，選舉期間民調在不同時間做，也有不同問卷設計，民調也有不同目的，這些我們都參考，要呼籲支持者在選舉最後階段千萬不要放鬆，要去爭取最大多數人的支持，來贏得這場選舉。

台北市長柯文哲連日批評內政部8年20萬戶社會住宅目標是「不相信、不可能」，今日更嗆社會住宅「是要蓋的」，不是「嘴砲的」。圖為柯文哲23日出席「台北市萬華區福星社會住宅統包工程」動土儀式。（資料照，記者劉信德攝）

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