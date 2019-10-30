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何志偉拚連任 大稻埕旅宿業者相挺

民進黨立委何志偉（左二）、同黨立委余宛如（左一）攜手旅宿網、旅館業，合力推廣大稻埕觀光。（記者蔡亞樺攝）

民進黨立委何志偉（左二）、同黨立委余宛如（左一）攜手旅宿網、旅館業，合力推廣大稻埕觀光。（記者蔡亞樺攝）

2019-10-30 19:21:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立委第二選區（士林大同）選情受到矚目，爭取連任的民進黨立委何志偉今日下午舉辦「深耕台灣，前進世界」記者會，找來旅宿網站業者、大稻埕旅館業者，分享台灣民宿、旅館之美，以吸引國際觀光客來台體驗感受在地人文與生活氛圍，讓外國旅客感受台灣旅館是第二個家，民進黨立委余宛如也特地現身力挺，推廣大稻埕觀光。

記者會選在大稻埕一處舊公寓改造的旅館「門草行旅」，別具設計感、室內擺設文創小物，在7年成立探訪各地優質民宿或設計旅店「Dear b&b」台灣精選旅宿指南創辦人也到場；何志偉拿著「珍珠奶茶」，余宛如也是一手珍珠奶茶、一手傳統紅藍綠的茄芷袋的手板，兩人玩心大起與台灣特色小物合照。

何志偉說，城市文化累積需要有人、有力、有美學結合，重點如何將文化原汁原味保存，科技當輔具，讓全世界感受到台灣的美食美味。他也提到，大稻埕在2017年首次登上自由行觀光客喜愛景點第3名，大稻埕蘊含著許多故事，大同區也是台灣民主演進史的第發，期待觀光客來體驗台灣自由民主，對台灣蛻變與未來會有更深一層的認識。

立委余宛如幫站台 轟韓經濟100分與年輕人脫節

余宛如表示，她長期觀察發現新一代青年與父母輩已經很不同，以前爸媽認為要先跟經濟低頭、滿足經濟才能自我實現，而新一代年輕人則會先追求自我，因為過去30年來教育、文化改變，年輕人價值也在改變，現在年輕人創業很大原因也是追求心中理想與價值。

話鋒一轉，余宛如嘲諷，國民黨總統參選人韓國瑜一直喊政治0分、經濟100分政策，已經完全跟年輕人脫節，她感到遺憾有候選人還在喊這樣政策，現在許多年輕人例如門草行旅創辦人，已經用不同眼光看待台灣、看到台灣不一樣價值，透過年輕人巧手用民宿或旅行重新展現台灣價值，很可貴。

余宛如說，民宿、旅店業者用心維運，做得好就是台灣外交大使，把台灣的美推薦給全球旅客，業者遇到法規障礙將會協助排除，繼續協助台灣沒完成的轉型，帶領台灣有更好的未來與國際有更多連結。

她也提到，因珍珠奶茶，日本近來掀起哈台潮，因此台灣要對自己更有信心，爭取日本觀光客來台旅遊，明年觀光局推動小鎮漫遊元年，將強化各地旅宿體驗，行銷包裝台灣。何志偉附和說，未來外交部獲交通部可以朝向將民宿變成外國人的第二個家，在台觀光有更深更廣的體驗，發大財就不只是口號。

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