小英親上火線澄清3件事 強調府未向五月天接洽去演唱會

總統蔡英文出席台北市室內設計裝修商業同業公會50週年會慶，會後接受媒體訪問，一開始先說出3點聲明反駁不實報導，並回應台美關係與國台辦發言相關議題。（記者陳志曲攝）

2019-10-30 16:53:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕假訊息謠言滿天飛，週刊報導總統府向五月天接洽要參加演唱會。總統蔡英文今日出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50週年會慶」受訪表示，「總統府沒有向五月天接洽要參加演唱會，這消息是不確實的。

蔡總統指出，今天有三個不實傳聞要澄清，第一要鄭重說明「總統府沒有去向五月天接洽說要參加演唱會，這消息是不確實的；第二件事是有媒體報導，她昨天參加磐石會遲到半小時，事實上大家看公布行程，預定到達時間是2點20分，有點耽擱所以2點25分到，因為到達時經濟部長沈榮津已經在講話，所以等到2點30分才進場。

請繼續往下閱讀...

蔡總統提及，第三個不實傳聞是關於農機，昨天已經講得很清楚，不只一次補助大型農機具，政府也補助小型農機具，其實小型農機具補助是從今年3月就開始補助，到今年10月31日截止，還沒申請要趕快去申請，小型農機具補助已經超過7萬人了，「這不是選舉操作，如果是選舉操作怎會在10月31日就截止了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法