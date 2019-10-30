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質疑高市公文外流反遭嗆「緊張什麼」？ 議員回應怒轟葉匡時

葉匡時今日受訪時指出，他知道公文流出這件事，但是行文要市府提供首長的座車車號，文也不是密件，現在被揭露出來了，「先不談揭露出來是怎麼一個程序，你緊張什麼」？（資料照）

葉匡時今日受訪時指出，他知道公文流出這件事，但是行文要市府提供首長的座車車號，文也不是密件，現在被揭露出來了，「先不談揭露出來是怎麼一個程序，你緊張什麼」？（資料照）

2019-10-30 17:18:14

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高市議員簡煥宗行文高雄市政府，希望了解公務車使用狀況，沒想到相關公文卻外流給藍營議員上節目批評。簡煥宗質疑此事，沒想到卻遭高雄副市長葉匡時反嗆「你在緊張什麼？」對此，簡煥宗下午回應，批評葉匡時搞不清楚狀況，他也呼籲葉匡時「請嚴正重視公文外流這樣前所未聞嚴重疏忽」。

葉匡時今（30）日受訪時指出，他知道公文流出這件事，但是行文要市府提供首長的座車車號，文也不是密件，現在被揭露出來了，「先不談揭露出來是怎麼一個程序，你緊張什麼？如果你做的事是大大方方、正正確確的，你擔心什麼呢？」

對此，簡煥宗下午在臉書PO文回應指出，公文外流是市府很大疏漏，出現在國民黨議員黃紹庭手上更是匪夷所思。至於被葉匡時嗆「先不談揭露出來是怎麼一個程序，你緊張什麼？」簡煥宗指出，程序就是這次非常重要的事，質疑葉匡時「難道要掩護什麼嗎？」簡煥宗也說，他一點都不緊張，而是對於公文外流感到憤怒，「有公務人員處理公文上有疑似違法之行為，淪為黃紹庭議員上節目調侃在野議員的工具」。

最後，簡煥宗也呼籲葉匡時副市長搞清楚狀況，若公務人員變成執政黨的打手，難道不是國瑜機器在整肅、掃蕩異己嗎？「請嚴正重視公文外流這樣前所未聞嚴重疏忽」。

簡煥宗（見圖）呼籲葉匡時，「請嚴正重視公文外流這樣前所未聞嚴重疏忽」。（資料照）

簡煥宗（見圖）呼籲葉匡時，「請嚴正重視公文外流這樣前所未聞嚴重疏忽」。（資料照）

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