「戴立紳條款」是否溯及既往 朝野協商無共識

立法院司法及法制委員會。（資料照，記者謝君臨攝）

2019-10-30 17:00:09

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會中午協商「公益揭弊者保護法草案」，國民黨立委陳玉珍表示，民間司改會建議，應在「戴立紳條款」中加入溯及既往規定，讓過去揭弊後已免刑的揭弊者，能夠再任公職；不過，經討論後，由於法務部與銓敘部的意見不一致，未能達成共識，會議主席、民進黨立委段宜康裁示另擇期協商。

戴立紳上午表示，他任職新竹縣家畜疾病防治所期間，被長官要求作假帳、公費私用，他主動揭弊自首並協助調查，法官給予他免刑判決，但後來他卻被新竹縣政府核定免職，向保訓會申請復審，結果也被駁回。

請繼續往下閱讀...

草案第13條第2項規定，機關內的揭弊者經法院判決免除其刑確定後，可以申請再任公職，以避免公務員擔心丟了飯碗而不敢揭弊，外界將此俗稱為「戴立紳條款」。司改會上午召開記者會，質疑草案第19條規定，本法自公布後1年施行，將使得戴立紳無法適用「戴立紳條款」，呼籲新增溯及既往條款。

司委會中午協商草案時，陳玉珍表示，法令訂定的同時，如何兼顧當初有揭弊的這些個案，司改會篩選後發現有7個案子，應訂定過渡條款，不要等到法律通過後，反而讓當初本法發起原因的這些人，沒有受到保護。

法務部政務次長陳明堂說，贊同陳玉珍的構想，但仍提出4點意見；首先，因本法有一貫性，是著重於保護，基本上是往後生效，為了維持法案的純淨性，避免被誤解是為了個案而做規範。其次，戴立紳案已聲請釋憲，結果還沒出來，為避免法案規定與釋憲結果不符，現在馬上訂定恐有疑慮。

第三，司改會雖篩選7案符合，但有無其他案子存在我們不知道，恐有掛一漏萬的問題，且若回溯舊案，恐怕會影響法的安定性；最後，人事任用資格屬銓敘部執掌，在這裡放寬過去已了結案件，是公務員任用法的例外，回溯放寬涉及銓敘部執掌，建議這部分是否由委員做成附帶決議，建請銓敘部做統籌處理。

對此，銓敘部官員指出，「揭弊者保護法」對於涉及貪污案件，給最後被判免刑的同仁一個再任公務員的機會，對公務人員任用法而言是特別規定，銓敘部希望可以在「揭弊者保護法」進行處理。

由於法務部與銓敘部針對修法是否「溯及既往」意見不一致，再加上在場立委就弊案範圍等關鍵條文仍未有共識，最後段宜康裁示，另擇期協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法