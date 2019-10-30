轟柯P公宅政策跳票怪中央 王世堅：睜眼說瞎話

台北市議員王世堅說，柯文哲只會睜眼說瞎話，5年前自稱8年要蓋5萬戶公宅，後來又降到4年2萬戶，事實上前4年只有3228戶。（資料照）

2019-10-30 16:37:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨天說，不相信內政部所訂8年20萬戶社會住宅的目標，內政部發新聞稿回擊，柯文哲今天受訪時再回嗆，甚至說中央的「8年、20萬戶」政策，裡面有5萬戶是他負責，「我都說我做不到了，我跳票，你一定跳票」，讓台北市議員王世堅相當不滿，直呼：「柯文哲公宅政策自己一改再改，自己信口開河，現在還敢扯中央下水！」更指柯任內蓋的完工公宅，有不少是前市長郝龍斌規劃、動工，在柯文哲內任完工，柯竟也算進去，這根本就是前朝的政績。

王世堅說，柯文哲只會睜眼說瞎話，5年前自稱8年要蓋5萬戶公宅，後來又降到4年2萬戶，事實上前4年只有3228戶，其中還有不少是在郝龍斌時期規劃、興建，只是在柯內任完工，但柯竟撿去當自己政績，把這些都算在內，真的看不下去！

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王世堅說，柯文哲連最低的2萬戶公宅都蓋不到，拼湊之下也不到兩萬戶，僅有3000多戶，中央興建公宅有自己的計劃，離目標也沒有相差太遠，且前後一致，並不像柯一樣公宅目標一變再變，柯最後達不到目標，連房屋太多連這種鬼話都說得出來，他要告訴柯文哲，管好自己的台北市就好，不在其位不謀其政，中央政府自己去煩惱規劃，柯文哲管好自己就好。

至於柯文哲說台北市跳票，中央也一定跳票，王世堅說，中央有釋出資源協助地方政府，柯文哲應該怪自己做不到，怎能夠拿出來說嘴，根本就是在擺爛，中央政府在各縣市推動的公宅都成功，為何人家可以柯沒辦法？現在還敢拿出來說嘴，這有何好光榮的？

王世堅強調，台北市公宅首當其衝要負責的是台北市長柯文哲，他想問柯文哲，中央是哪邊沒給予協助導致蓋不出來？真的沒有人比柯文哲更惡劣，自己做不到還敢瞎扯，現在竟然還敢把跳票的責任怪中央，真的是睜眼說瞎話。

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