為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

轟柯P公宅政策跳票怪中央 王世堅：睜眼說瞎話

台北市議員王世堅說，柯文哲只會睜眼說瞎話，5年前自稱8年要蓋5萬戶公宅，後來又降到4年2萬戶，事實上前4年只有3228戶。（資料照）

台北市議員王世堅說，柯文哲只會睜眼說瞎話，5年前自稱8年要蓋5萬戶公宅，後來又降到4年2萬戶，事實上前4年只有3228戶。（資料照）

2019-10-30 16:37:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨天說，不相信內政部所訂8年20萬戶社會住宅的目標，內政部發新聞稿回擊，柯文哲今天受訪時再回嗆，甚至說中央的「8年、20萬戶」政策，裡面有5萬戶是他負責，「我都說我做不到了，我跳票，你一定跳票」，讓台北市議員王世堅相當不滿，直呼：「柯文哲公宅政策自己一改再改，自己信口開河，現在還敢扯中央下水！」更指柯任內蓋的完工公宅，有不少是前市長郝龍斌規劃、動工，在柯文哲內任完工，柯竟也算進去，這根本就是前朝的政績。

王世堅說，柯文哲只會睜眼說瞎話，5年前自稱8年要蓋5萬戶公宅，後來又降到4年2萬戶，事實上前4年只有3228戶，其中還有不少是在郝龍斌時期規劃、興建，只是在柯內任完工，但柯竟撿去當自己政績，把這些都算在內，真的看不下去！

王世堅說，柯文哲連最低的2萬戶公宅都蓋不到，拼湊之下也不到兩萬戶，僅有3000多戶，中央興建公宅有自己的計劃，離目標也沒有相差太遠，且前後一致，並不像柯一樣公宅目標一變再變，柯最後達不到目標，連房屋太多連這種鬼話都說得出來，他要告訴柯文哲，管好自己的台北市就好，不在其位不謀其政，中央政府自己去煩惱規劃，柯文哲管好自己就好。

至於柯文哲說台北市跳票，中央也一定跳票，王世堅說，中央有釋出資源協助地方政府，柯文哲應該怪自己做不到，怎能夠拿出來說嘴，根本就是在擺爛，中央政府在各縣市推動的公宅都成功，為何人家可以柯沒辦法？現在還敢拿出來說嘴，這有何好光榮的？

王世堅強調，台北市公宅首當其衝要負責的是台北市長柯文哲，他想問柯文哲，中央是哪邊沒給予協助導致蓋不出來？真的沒有人比柯文哲更惡劣，自己做不到還敢瞎扯，現在竟然還敢把跳票的責任怪中央，真的是睜眼說瞎話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲槓內政部：社宅是用蓋的 不是嘴砲的

柯文哲槓內政部：社宅是用蓋的 不是嘴砲的
韓陣營護航韓國瑜「喝酒打屁最快樂」 王世堅冷吐4字回敬

韓陣營護航韓國瑜「喝酒打屁最快樂」 王世堅冷吐4字回敬
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
柯稱「自焚去公園」 王世堅批「腦筋有問題」要請松德醫院診斷

柯稱「自焚去公園」 王世堅批「腦筋有問題」要請松德醫院診斷
柯文哲連挖親民黨大將 王世堅轟：把宋楚瑜吃乾抹淨

柯文哲連挖親民黨大將 王世堅轟：把宋楚瑜吃乾抹淨
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
公宅議題槓上內政部 民眾黨：批柯前先拿出自己成績

公宅議題槓上內政部 民眾黨：批柯前先拿出自己成績
柯P身兼女權會主委卻不尊重女性 議員酸：和高雄市長有87分相似

柯P身兼女權會主委卻不尊重女性 議員酸：和高雄市長有87分相似

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播