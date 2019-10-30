呂秀蓮稱反同婚有765萬民意 謝志偉︰你們可以吃大便了

前副總統呂秀蓮表達反同婚的訴求，稱這是765萬人的民意，讓謝志偉引述婦女運動的名言「一千萬隻蒼蠅不會錯，你們可以吃大便了」痛批多數不一定是對的。（資料照）

2019-10-30 16:45:03

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟黨投入2020年總統大選，日前公開表達反同婚的訴求，並稱這是765萬人的民意，此番話引起駐德代表謝志偉痛批，並引述德國婦女運動的名言「你們可以吃大便了，一千萬隻蒼蠅不會錯！」回擊。

呂秀蓮日前與「下一代幸福聯盟」總召游信義等人召開記者會，向政府提出「婚姻是一男一女」的訴求，會中呂秀蓮表示，婚姻從來就不是自由，更不是人權，不然民法不會有諸多限制。呂秀蓮認為，當初投下「婚姻是一男一女」公投票的765萬群眾，心裡其實是很「受傷」的，這樣的對立需要藉由對話來化解，而非一直圍繞著「挺同」及「反同」打轉。

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對此呂秀蓮的說法，謝志偉在臉書上駁斥，如果婚姻從來就不是自由，更不是人權，反之就是責任和義務，那依照反對同婚者的邏輯，凡單身、同居、離婚、再婚、領養小孩、未婚生子等等，最好都是採取永遠與世隔絕，或者就地槍斃的做法。

謝志偉舉例，這樣看來，民法親屬篇也應納入所謂的傳統上義務，例如休妻之七出理由；已婚婦超過3年仍未懷孕或無子的，禁吃「無子」西瓜及「無子」葡萄；將「在家從父，出嫁從夫，夫死從子」之傳統女性宿命納入；女性喪偶，身份證上一律登載為「未亡人」且須敍明理由及「擬亡」日期。

謝志偉表示，反同者765萬人民意的說法，讓他想起1982年，從戒嚴中的台灣來到已被68學運洗過一輪的德國大學攻讀博士時，初次接觸到女性文學與女權運動者的一句針對「多數一定是對的」這句話之回應：「你們可以吃大便了，一千萬隻蒼蠅不會錯！」謝志偉補充，如今，德國總理是離過婚的女性、現任及前任國防部長也都是女性、現任衞生部長、前柏林市長是出櫃同志，這些都是基督徒「上帝的歸上帝，該殺的還是要殺」的概念嗎？

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