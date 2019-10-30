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軍武圖輯》各型直升機送別UH-1H 空中機海照超震撼

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

2019-10-30 15:37:39

陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，飛往校閱現場。（軍聞社）

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍今（30日）在台中龍翔基地舉行黑鷹直升機UH-60M全作戰成軍暨UH-1H除役典禮，在陸軍司令陳寶餘上將主持下，陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，採三角基本隊形，共29架次依序通過閱兵台，而在UH-60M及UH-1H飛行員進行交接儀式後，UH-1H正式除役，歷來生產總計118架UH-1H直升機，50年來服役的戎馬生涯正式落幕。

UH-1H直升機今除役，陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊基本隊形通過閱兵台前方。（中央社）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮，司令陳寶餘上將主持。（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮，司令陳寶餘上將主持。（記者廖耀東攝）

OH-58D戰搜直升機採三角基本隊形通過閱兵台前方。（中央社）

OH-58D戰搜直升機採三角基本隊形通過閱兵台前方。（中央社）

CH-47SD運輸直升機通過閱兵台前方。（中央社）

CH-47SD運輸直升機通過閱兵台前方。（中央社）

AH-64E阿帕契攻擊直升機通過閱兵台前方。（中央社）

AH-64E阿帕契攻擊直升機通過閱兵台前方。（中央社）

UH-1H直升機除役，交棒給UH-60M黑鷹直升機。（軍聞社）

UH-1H直升機除役，交棒給UH-60M黑鷹直升機。（軍聞社）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍，由兩架新舊直昇機飛行教官交接「Ｕ型環」，執行吊掛任務Ｕ型環，象徵UH-1H直昇機正式除役，黑鷹正式成軍！（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍，由兩架新舊直昇機飛行教官交接「Ｕ型環」，執行吊掛任務Ｕ型環，象徵UH-1H直昇機正式除役，黑鷹正式成軍！（記者廖耀東攝）

UH-1H直昇機經過水幕拱門，象徵正式除役！（記者廖耀東攝）

UH-1H直昇機經過水幕拱門，象徵正式除役！（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，飛往校閱現場。（軍聞社）

陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，飛往校閱現場。（軍聞社）

陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，飛往校閱現場。（軍聞社）

陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，飛往校閱現場。（軍聞社）

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