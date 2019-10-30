UH-1H退役、UH-60M全作戰成軍 陸航602旅父子檔傳佳話

陸軍航空第602旅突擊作戰隊士官長蔡啟東與中士蔡淯翔父子檔。（記者歐素美攝）

2019-10-30 16:16:37

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍UH-60M全作戰能力成軍，UH-1H直升機退役！陸軍航空第602旅突擊作戰隊士官長蔡啟東與中士蔡淯翔父子在同一單位服役，皆從事機工長職務，父子傳承就像UH-1H與UH-60M直升機交接傳承，別具意義。

58歲的蔡啟東，在軍中服役近40年，接觸UH-1H長達35年，UH-60M也有5年。出席陸軍UH-60M全作戰能力成軍、UH-1H直升機退役典禮，他說，「感觸蠻深的」，因為第一次上空勤就是坐第一架UH-1H；921震災時，陸航所有飛機幾乎都出動救災，UH-1H在國軍，尤其陸航的飛行史上貢獻非常非常的大，UH-1H除役是陸軍飛行的傳承。

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蔡淯翔高職就讀園藝科，畢業一度對未來感到迷茫，父親蔡啟東是其人生最佳導師，因此，他決定跟隨父親腳步，加入國軍，踏進飛機修護之路。他說，與父親同一單位服役「有壓力」，但有學習的榜樣及人生導師在身邊，也是一件幸福的事。

陸軍航空602旅突擊作戰隊長曾吉宏出生於1970年，與UH-1H直升機出廠同一年，曾任UH-1H營長、88風災空中總領隊，目前擔任UH-60M作戰隊隊長。他說，能夠親自參與新時代機型轉換，非常榮幸。UH-60M性能馬力及電戰能力更強，儀表操控數位化，帶給飛行官更好的飛安，載重量是UH-1H的一倍，航程增加約100公里，若加掛輔助油箱更可增加至1、2個小時，戰力全面提升。

曾吉宏說，桃芝風災救災時接載林務局人員，從信義鄉返回南投體育場，過程相關人員要求轉降水里，航行增加，經計算油量無法返回新社加油，因此到水里後先返回新社加油，再回南投，到新社時油量幾乎見底，油量與計算分毫不差，令他印象深刻。

陸軍航空601旅突擊作戰隊少校張晉綬，是第一批UH-60M國內自訓人員，他表示，UH-60M與UH-1H最大差異在於負載提升，可執行更多元任務且安全性更好；UH-1H則較屬機械性操控，「同機一命」，需要全機人員合作無間。

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