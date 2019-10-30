吳佩蓉控樂活節要公家補助、黨主席站台 趙天麟陣營：無關選舉

無黨籍高市第六選區立委參選人吳佩蓉（左）和第三選區無黨籍立委參選人蘇博廷（右）聯合召開記者會，指控尋求連任的民進黨立委趙天麟，日前舉辦的「樂活節」晚會，「假公益之名，真競選活動」，要求退回公部門與國公營事業給的補助款，並向國人道歉。（記者黃建華攝）

2019-10-30 16:08:53

〔記者黃建華／高雄報導〕去年促轉會「東廠」事件揭發人吳佩蓉，宣布以無黨籍投入高雄市第六選區立委選舉後，今和第三選區的無黨籍立委參選人蘇博廷召開記者會，指控尋求連任的民進黨立委趙天麟，日前舉辦的「樂活節」晚會，「假公益之名，真競選活動」，巧妙以社團辦公益活動為名，向各部會及國公營事業要來經費補助，民進黨主席卓榮泰並到場幫趙站台，要求趙退回補助款，並向國人道歉。

對此，立委趙天麟辦公室則回應：高雄樂活節辦理9年以來，著重於推動親子、藝文與敬老價值，無關選舉。趙委員辦公室為主辦單位，主辦單位致詞本就相當自然的事。民進黨卓榮泰主席為應邀出席貴賓，對準備連任的立委現身歡唱予以鼓勵，也是相當自然之事。全程並未涉及任何選舉語言，也無喊「動蒜」之舉。

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趙天麟委員辦公室並建議吳、蘇2人「回歸提出政見、勤跑基層，才是真正的民主嘉年華。不少支持趙天麟的網友，也紛紛到吳佩蓉的臉書留言，要吳提出政見，不要打負面選舉。

吳佩蓉、蘇博廷2人今天上午召開一場「抓到了！行政中立擺兩旁、灑幣動員最再行」的記者會，砲打民進黨現任立委趙天麟，指趙日前在內惟國小舉辦的樂活節「寶島歌王之夜」晚會是「國家機器動起來、花公帑搭建歌唱舞台、黨政要員作伙來嗨唱」，指趙以社團辦公益活動名義，巧妙向各部會與國公營事業要補助經費，晚會實則形同替趙量身訂做的造勢活動。

吳佩蓉指出，趙不僅在台上獻唱兩首歌，黨主席卓榮泰也上台高歌「甘願」，並與到場的黨公職人員合唱「快樂的出航」。卓並呼籲支持者讓蔡英文連任、國會過半。民進黨官方網站也發布卓參加該場活動的訊息。

吳、趙2人籲請各行政部門與國公營事業，應恪守蔡英文總統要求的行政中立，並要求卓榮泰、趙天麟向國人公開道歉，以及退回補助款等訴求！

吳並將記者會內容與訴求的影音貼到臉書，有支持者加油，但也有不少趙天麟的支持者留言，指樂活節已辦很多年了，又不是選舉到了才辦，籲請她不要打負面選舉，提出政見。

立委趙天麟辦公室強調，樂活節活動已連辦9年，無關選舉，籲吳佩蓉回歸政見，不要打負面選舉。（取自趙天麟臉書）

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