解構共軍、精進灘岸殲敵 國防部明年首邀美方開會評估

國防部明年將首度邀請美方現役軍文職官員，來台參加「華美國防部共同評估合作案」會議。圖為國防部長嚴德發。（記者劉信德攝）

2019-10-30 14:40:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部敲定整體防衛構想為「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，透過國防自主、軍購充實戰力，但面對共軍崛起，國軍欲尋求戰力精進之道。為此，國防部明年將首度邀請美方現役軍文職官員，來台參加「華美國防部共同評估合作案」會議，針對共軍登陸戰力、三軍聯合精準火力、「灘岸殲敵」等運用進一步交換意見。

立法院外交及國防委員會今日初審通過國防部明年度預算，在會議中討論及「華美國防部共同評估合作案」，國防部整評司長苗蕙芬表示，這是在美方協助下，台美雙方組成專業團隊評估我國防衛需求，並提出改善建議，盼提升整體防衛構想、灘岸殲敵構想與能力，除為兩國重要軍事合作項目，也是美國「台灣旅行法」具體實踐。

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據了解，「華美國防部共同評估合作案」的預算約1525萬元，主要用於邀請美方現役軍文職人員來台的旅費，一年預計有15天會議，除盼深化雙方合作關係，也可成為兩國更深入軍事演訓的基石外，另也可針對灘岸殲敵、不對稱戰力運用、武器裝備等列入評估重點，這也牽涉未來建軍規劃、演訓的參酌依據。

不過，國民黨立委馬文君在審查預算時質疑，如以此估算，來台開會15天需花掉1500萬元，平均一天花100萬，「台旅法」應是請美軍協助台灣，卻要我方再增編預算支應，這不能理解。國民黨立委江啟臣也建議，若是雙方基於共同防衛軍事合作需求，也許費用可以雙方分擔。

苗蕙芬表示，美方會挑選美國國防部各個聯參單位、印太司令部各領域重點專家，也含有美軍現役人員。不過，立院外委會最終決議，相關預算將合併減列200萬元、凍結500萬元，待國軍提出書面報告經同意後始得動支。

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