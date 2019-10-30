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潛艦產業園區落腳和平島 林右昌：帶來1萬多個工作機會

蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區。（基隆市政府提供）

蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區。（基隆市政府提供）

2019-10-30 14:19:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統「潛艦國造」政策，選定位於基隆和平島的台船基隆廠，打造潛艦產業園區，基隆市長林右昌今天在市議會施政報告時表示，預期潛艦園區將帶來1萬個以上工作機會，相關設備的運送會走海路進廠區，不會走陸路造成交通堵塞，和平島將因此帶來生機，蛻變再創往日繁華榮景。

立委蔡適應指出，潛艦國造需要有專用生產基地，考量未來監工品質保證及資訊機敏，台船認為在基隆原有廠區作為生產基地，地理位置好，而且相關品質、物料、進度管控方便。

林右昌說，台船會優先使用目前的閒置廠房，並邀請相關廠商進駐，預估整個潛艦國造上、中、下游產業鏈，約可創造1萬個以上工作機會，未來市府會協助改善周邊環境與配套設施，讓進駐的高科技廠家與技術人員安心從事生產。

林右昌表示，針對民眾擔心可能發生的塞車問題，是不用過慮的，因為很多大構件，會走海路進廠區，不會走陸路，市府也會研議假日和平島交通分流與引導疏散機制，將民眾日常生活衝擊降到最低。

基隆和平島的台船基隆廠打造潛艦產業園區。（基隆市政府提供）

基隆和平島的台船基隆廠打造潛艦產業園區。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌說，潛艦園區將帶來一萬個以上工作機會，和平島將因此帶來生機，蛻變再創往日繁華榮景。（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌說，潛艦園區將帶來一萬個以上工作機會，和平島將因此帶來生機，蛻變再創往日繁華榮景。（記者林欣漢攝）

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