曾率隊深入烏來山區救災 特戰少將劉協慶升任六軍團副指揮官

懸缺3個月之久的陸軍六軍團副指揮官一職，經過軍方考量之後終於底定，由現任航特部副指揮官劉協慶少將升任，近日即將佈達。（軍聞社，資料照）

2019-10-30 14:21:24

〔記者羅添斌／台北報導〕懸缺3個月之久的陸軍六軍團副指揮官一職，經過軍方考量之後終於底定，由現任航特部副指揮官劉協慶少將升任，近日即將佈達。劉協慶新職並佔中將缺，將在年底晉升為中將，相較過去少有特戰部隊系統晉升為中將，軍方此次的人事安排，將可為特戰部隊軍官升遷帶來激勵作用。

劉協慶軍職期間都在特戰部隊任職，在擔任特戰指揮部指揮官期間，2015年8月因新北市烏來地區遭逢天災丶對外交通中斷，劉協慶曾率領多個特戰小組深入烏來山區救援，並且親自帶領70多位受困的烏來民眾下山避難，備受軍中及社會各界的肯定。

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軍方官員今天指出，目前三軍的各個軍團級單位，副指揮官都列為少將編制，獨獨陸軍六軍團的副指揮官設為中將，因為六軍團的官兵人數最多丶任務及轄管區域最為吃重，也因此軍方將六軍團副指揮官一職維持為中將編制，現任六軍團指揮官楊基榮中將，就是在今年8月由副指揮官直升為指揮官。

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