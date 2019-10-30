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又一柯P幕僚進台中市府 大學姊這麼說…

台北市長柯文哲市府團隊又一幕僚將進台中市府團隊，「大學姊」林筱淇（見圖）說，並不認識鄭立芝，但從她的資歷可知道是一名很優秀的人才。（資料照）

台北市長柯文哲市府團隊又一幕僚將進台中市府團隊，「大學姊」林筱淇（見圖）說，並不認識鄭立芝，但從她的資歷可知道是一名很優秀的人才。（資料照）

2019-10-30 15:15:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市長柯文哲市府團隊又一幕僚將進台中市府團隊，前教育部長鄭瑞城的女兒鄭立芝，原在北市府媒體事務組，因通過新聞行政高考，明天將到台中市新聞局報到，柯P競選台北市長時的競辦發言人「大學姊」林筱淇選後被台中市長盧秀燕延攬到台中市府團隊出任觀旅局長，得知有「小學姊」將報到直說，台中團隊與台北團隊均是人才濟濟，只要保持熱情及活力，相信鄭立芝也一樣能有稱職表現，「加油就好」。

台中市新聞局則指出，今年高考分發名單共有7人，每位新進同仁學經歷都很優秀，各有專才，鄭立芝科員配合國家考試分發結果，明日報到後，因具媒體行銷經驗，將分發至行銷企劃科，協助臉書粉絲專頁經營及市政影片拍攝等相關新聞宣傳工作。

林筱淇說，並不認識鄭立芝，但從她的資歷可知道是一名很優秀的人才，相信無論她到何職務一定能勝勝任愉快。

林筱淇也分享自己在台中市府團隊以來的心得，她說，台中市府團隊與台北市府團隊都一樣，都是優質的公務員團隊，只要維持熱情的心服務，一定能做得很好，若有機會遇到一定會跟她說「加油」。

34歲的鄭立芝目前是北市府媒體事務組成員，曾在文化局擔任機要。

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