盼望十多年！雙北共飲翡翠水 蘇貞昌：喝水不分藍綠

蘇貞昌（中）與局處首長及地方民意代表共同出席通水儀式。（記者邱書昱攝）

2019-10-30 13:12:12

〔記者邱書昱／新北報導〕耗費十多年的「板新地區供水改善二期工程計畫」今天舉行通水儀式，二期工程通水後，可將新店溪水源經北水處處理後送達樹林、三峽、鶯歌地區，滿足板新地區每日81萬立方公尺的用水需求。出席的行政院長蘇貞昌說，水是最公平，喝水也不會分藍綠。

台灣自來水公司總經理胡南澤現場簡報，工程經費約117億元，台水公司執行部分65億元，二期一階工程在2017年4月全數完成，二期二階工程則是興建浮洲加壓站2.5萬立方公尺配水池加壓設備及進出管線，並沿新店溪及大漢溪高灘地埋設1500公釐供水幹管及光復加壓站增設4千立方公尺配水池。

請繼續往下閱讀...

胡南澤說，施工期間影響市民在高灘地休憩權益，多虧新北高灘處協助審查及溝通管理，以及部分路段交維申請及建照執照申請也是透過新北府審查才順利施工，這次完成「浮洲加壓站工程」及「浮洲加壓站進出管線工程」通水，將調度北水處水源滿足板新全區市民用水，達成雙北共飲翡翠水目標。

蘇貞昌說，13年前擔任行政院長時裁示要求此計畫，當初任台北縣長時就認為市民不能喝到翡翠水庫的水相當不公平；一早和蔡英文總統開會時提到這次的通水儀式，她也向市民恭喜，也向作業人員感謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法