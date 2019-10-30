輔導6千家未登記工廠合法 新北各地說明會開跑

新北市啟動未登工廠輔導計畫，首場說明會反映熱烈。（新北市經濟發展局提供）

2019-10-30 14:08:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕工廠管理輔導法修法，新北市政府為輔導約6千餘家未登記工廠、614家領有臨時工廠登記廠家，即日起至11月12日分別在板橋、樹林、三重、五股舉辦4場說明會，分級分階段輔導，呼籲未登記工廠都能依法申辦，新北將在11月完成未登記工廠清查作業。

新北市政府經發局長何怡明表示，工廠管理輔導法修正條文規定，設立於2016年5月19日前既有未登記工廠且屬低污染者，可「全面納管、就地輔導」，於修法施行後2年期限內申請納管、3年內提出改善計畫、核准改善計畫後2年內改善完成，並最遲應於修法施行後10年內取得特定工廠登記；既有高污染者，將輔導限期轉型或遷廠；新增的未登記工廠，將依規定立即停止供水、供電及拆除作業。

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何怡明表示，因應臨時工廠登記期限將於2020年6月2日屆滿，市府將全面清查並舉辦多場說明會，針對工廠管理輔導法修法及輔導重點、臨時工廠轉特定工廠登記方式及土地變更合法化等方向進行說明，已領有臨時工廠登記業者，雖可免再經實質審查程序直接申請換發，但因工廠樣態及所在區位不同，仍需個案輔導判定，呼籲業者預做準備，可早日依法完成各項程序，轉變為合法工廠。

經發局表示，預計11月下旬辦理第2波輔導說明會，且為方便民眾查詢及了解納管、申請特定工廠登記等相關事宜，將在新北市政府經濟發展局網站上設立專區提供說明會相關簡報、法規文件下載，請業者共同關注，預為因應。

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