為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

屏東縣來義鄉長竇望義賄選 當選無效定讞

國民黨籍來義鄉長竇望義被控當選無效，高雄高分院今駁回竇的上訴，當選無效定讞。（資料照）

國民黨籍來義鄉長竇望義被控當選無效，高雄高分院今駁回竇的上訴，當選無效定讞。（資料照）

2019-10-30 12:55:53

〔記者黃建華／高雄報導〕連任成功的國民黨籍來義鄉長竇望義，被競爭對手莊景星以樁腳涉賄遭檢方起訴為由，提起民事當選無效之訴，屏東地院一審判竇望義當選無效，竇不服上訴，高雄高分院今上午駁回其上訴，竇望義當選無效定讞。

竇望義因此成為屏東縣本屆首位被宣判當選無效的鄉鎮長。

莊景星提告指控，竇望義的林姓大樁腳在去年選舉期間，被檢警查獲以每票1000元價碼向選民買票，並遭檢方依違反選罷法提起公訴，他認為林男的賄選行為是竇望義授意，竇望義當選鄉長應屬無效。

竇望義雖反駁，指林男並非他的競選團隊成員，林男涉賄純屬個人行為，與他無關，檢方不曾以此訊問過他，也沒有對他提起當選無效之訴或相關司法調查，主張莊男的訴求無理由，應予駁回。

而林男則供任向行賄的選民要求支持竇望義，是他自發性行為，買票的錢也是他自行出資。

屏東地院法官今年5月間審理認為，林男經濟並不寬裕，實無甘冒刑責風險而自發出資為竇賄選的必要，檢方雖未對竇實施偵查或提起當選無效之訴，但民事法院本於獨立職權，調查證據審認事實，經參酌相關卷證資料及辯論意旨後，認定竇望義確有賄選行為，莊景星請求有理，應予准許。

竇望義不服上訴，但高雄高分院上午宣判，駁回上訴，竇望義當選無效定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東縣第一位！國民黨籍來義鄉長竇望義涉賄被解職

屏東縣第一位！國民黨籍來義鄉長竇望義涉賄被解職
屏東縣1鄉長、2鄉代及4村長 一審被判當選無效

屏東縣1鄉長、2鄉代及4村長 一審被判當選無效
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
屏東首位！國民黨來義鄉長竇望義 一審被判當選無效

屏東首位！國民黨來義鄉長竇望義 一審被判當選無效
國民黨屏東縣議員鄭雙銓賄選 判刑4年

國民黨屏東縣議員鄭雙銓賄選 判刑4年
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
法部：走路工薪水若顯不相當、有約定投票 仍有賄選問題

法部：走路工薪水若顯不相當、有約定投票 仍有賄選問題

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播