屏東縣來義鄉長竇望義賄選 當選無效定讞

國民黨籍來義鄉長竇望義被控當選無效，高雄高分院今駁回竇的上訴，當選無效定讞。（資料照）

2019-10-30 12:55:53

〔記者黃建華／高雄報導〕連任成功的國民黨籍來義鄉長竇望義，被競爭對手莊景星以樁腳涉賄遭檢方起訴為由，提起民事當選無效之訴，屏東地院一審判竇望義當選無效，竇不服上訴，高雄高分院今上午駁回其上訴，竇望義當選無效定讞。

竇望義因此成為屏東縣本屆首位被宣判當選無效的鄉鎮長。

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莊景星提告指控，竇望義的林姓大樁腳在去年選舉期間，被檢警查獲以每票1000元價碼向選民買票，並遭檢方依違反選罷法提起公訴，他認為林男的賄選行為是竇望義授意，竇望義當選鄉長應屬無效。

竇望義雖反駁，指林男並非他的競選團隊成員，林男涉賄純屬個人行為，與他無關，檢方不曾以此訊問過他，也沒有對他提起當選無效之訴或相關司法調查，主張莊男的訴求無理由，應予駁回。

而林男則供任向行賄的選民要求支持竇望義，是他自發性行為，買票的錢也是他自行出資。

屏東地院法官今年5月間審理認為，林男經濟並不寬裕，實無甘冒刑責風險而自發出資為竇賄選的必要，檢方雖未對竇實施偵查或提起當選無效之訴，但民事法院本於獨立職權，調查證據審認事實，經參酌相關卷證資料及辯論意旨後，認定竇望義確有賄選行為，莊景星請求有理，應予准許。

竇望義不服上訴，但高雄高分院上午宣判，駁回上訴，竇望義當選無效定讞。

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