營區監視系統惹議 軍方暫棄人臉辨識系統

陸軍參謀長楊海明（右）日前和國防部長嚴德發（左）在立法院備詢。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2019-10-30 12:46:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍明年編列5310萬5000元用於「重要防護營區智慧型警監系統」，但立法院外交及國防委員會週一審查國防部明年度預算時，朝野立委得知軍方將納入人臉辨識系統，擔憂此恐造成法律等諸多問題，將此預算全數保留。為此，陸軍參謀長楊海明今日表示，在中科院完成技術研發之前，人臉辨識系統將暫時不做。

立法院外交及國防委員會今日續審國防部明年度預算，並於今日中午初審通過各單位公開預算。而朝野立委週一審查「重要防護營區智慧型警監系統」預算時，得知中科院將進行人臉辨識系統的研發工作，未來運用於此系統之中，引來諸多質疑。朝野立委皆擔憂，如有不慎，除涉及侵權、缺乏法源，更有資安疑慮等風險，因此將營區警監系統相關預算全數保留至第二輪審查。

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對此，楊海明今日在立院外委會表示，在中科院完成技術研發前，人臉辨識系統將暫時不做，至於明年度的預算，適用於場地會勘等費用，因此期盼立委能下修凍結運算。最終立院外委會決議，將陸軍編列預算部分凍結300萬元，直到軍方送交書面報告經同意後始得動支，海、空、後備、憲兵等相關預算則不予以凍結。

國民黨立委江啟臣詢問，如果不做人臉辨識系統，可以省下多少費用？楊海明表示，預計1億2000萬元，在委製書階段時，會把這部分費用拿掉。

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