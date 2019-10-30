世界飛安高峰會首度移師台灣舉行 傳中港澳代表抵制出席

全球最盛大的飛安會議之一世界飛安高峰會，今年首度由台灣接棒舉辦，如今卻傳出中港澳代表為抵制台灣，截至目前為止都未報名參加，圖為去年簽約儀式。（資料照）

2019-10-30 12:24:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全球最盛大的飛安會議之一世界飛安高峰會，今年首度由台灣接棒舉辦，如今卻傳出中港澳代表為抵制台灣，截至目前為止都未報名參加；還有2名外商公司的中國籍代表也因簽證卡關等因素無法來台。中華民國航空事業發展基金會董座王國材證實，截至目前中港澳代表都尚未報名參加。

王國材表示，目前仍在報名期間，但尚未有中國、港澳方代表報名參加此次會議，另外，在149個報名單位中，有2名中國籍人士，一為波音代表，另一為奇異航空代表，以及2名代表民間公司的香港人也報名參加。航發會預計明天召開記者會說明。

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由世界飛安基金會每年第四季舉辦的世界飛安高峰會，已有71年歷史，去年在美國西雅圖舉辦，今年在交通部政務次長兼任中華民國航空事業發展基金會董事長王國材爭取下，首度移師台灣，11月4日到6日將在台北東方文華酒店舉辦，預計將有來自全球30個國家、超過300位產官學界代表與會。

世界飛安基金會成立於1947年，是國際上歷史相當悠久的非政府組織，會員涵蓋個人與公司、企業、政府單位等，現會員來自全世界150個國家。國內包括民航局、飛安會、飛安基金會、華航、長榮和遠東都是會員。

世界飛安基金會的工作項目除了發布飛安資料、刊行雜誌，每年更在全球各地籌辦高峰會討論飛安議題。

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