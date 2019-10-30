謝震武又紅了！竹市議長接國民黨市主委 先拿他開刀批民進黨

國民黨新竹市黨部主委今天舉行新卸任主委交接，新主委許修睿（左）從卸任主委呂學樟（右）手中接下聘書，正式就任，許修睿批評現在的執政黨對媒體是一手皮鞭，一手胡蘿蔔，讓媒體屈服。（記者洪美秀攝）

2019-10-30 11:37:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市黨部今天舉行新卸任主委交接典禮，新任黨部主委，也是市議會議長許修睿致詞時公開指出，台灣現在的媒體都屈服在民進黨的執政下，民進黨用一手皮鞭，一手胡蘿蔔的手段讓媒體屈服，更舉謝震武為例，他在媒體上批評韓國瑜，結果隔天謝震武的妻子就在台南升官，這就是一手皮鞭，一手胡蘿蔔。

許修睿還說，現在的國民黨從中央到地方都很艱困，中央黨部一開門每個月要3000萬元開銷，而地方黨部也一樣艱困，黨部要自行負擔開銷，就連黨部所在地也被法院查封，不知何時會收回，他呼籲國民黨同志要團結，一起為韓國瑜拉票，把韓國瑜送進總統府，才能改變現狀。

請繼續往下閱讀...

許修睿也說，新竹市黨部有這麼多同志支持，現在民進黨執政把社會搞得對立，只有國民黨重返執政，才能讓社會和諧。

最後黨部也以「投藍」成功，宣誓重返執政，並由卸任主委呂學樟手中接下新任黨部主委的聘書，呼籲國民黨大團結，把韓國瑜送進總統府。

國民黨新竹市黨部主委今天舉行新卸任主委交接，新主委許修睿（左）從卸任主委呂學樟（右）手中接下聘書，正式就任，許修睿批評現在的執政黨對媒體是一手皮鞭，一手胡蘿蔔，讓媒體屈服。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法