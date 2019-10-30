助廠商勾選評委 高雄前環保局長李穆生被撤職

前高雄市環保局長李穆生。（資料照）

2019-10-30 12:12:22

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市政府前環保局長李穆生涉洩漏採購案評選委員遴選名單，讓廠商自行勾選評委，被依洩密罪判刑1年2月確定，得易科罰金，免坐牢，監察院審查後認為洩密情節重大，無異議通過彈劾案，送交公懲會懲戒，今判撤職並停任公務員一年。

彈劾文指出，2009年到2012年李穆生擔任高雄市政府環保局長時，洩漏尚未公開的政府採購招標文件，偏頗執行公務，又假借權力洩密，任由廠商參與勾選評委名單，影響市政府辦理採購的信譽。

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彈劾文顯示，李穆生針對「街道揚塵洗街計畫」，叫廠商來辦公室自行勾選評委名單；而在「室內空品暨餐飲業輔導計畫」、「農地控制場址污染改善暨驗證計畫」兩案上，則指示行政秘書元曉琴提供評委遴選名單讓廠商挑選。

李穆生雖然辯稱，遴選名單上的專家學者高達百人，且尚未圈選確定，非屬機密，但監委認為，各機關對於不同標案的屬性都有候選或遴選名單，李穆生從中圈出確定名單後，報請首長核定，通常不會變更。

監委認為，縱使遴選名單並非最終名單，但廠商如果知道了這些資料，可預先和他們不當接觸，況且，李穆生還讓廠商直接挑選評委，再配合做遴選建議，以利這些對廠商友好的評委獲選。

李穆生雖堅稱所為不犯法，但監委認為他犯後無悔意、法治觀念偏差，已達嚴重損害政府形象，移送公懲會懲戒。

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