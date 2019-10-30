提6大主張 全國第二個議會成立促進性別平等連線

基隆市議員陳薇仲（中）、陳宜（左四）、張之豪（右）、張顥瀚（右二）、張秉鈞（左二）、張淵翔（左）等人舉行「第19屆基隆市議會促進性別平等連線」成立記者會，提出積極監督基隆市政府各項性別平等政策的制定、預算編列與執行等6大主張。（記者林欣漢攝）

2019-10-30 12:08:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議員陳薇仲、陳宜、張之豪、張顥瀚、張秉鈞、張淵翔等人今天舉行「第19屆基隆市議會促進性別平等連線」成立記者會，會中提出積極監督基隆市政府各項性別平等政策的制定、預算編列與執行等6大主張，努力促進基隆的性別平權。

陳薇仲說，這是繼台北市議會後，全國第二個議會成立促進性別平等連線，今年是同婚元年，也是性別平等教育法實施的第15年，台灣又在平權的路上往前邁進了一步，但歧視、不尊重和不理解，並不會因為法律的通過、實施就完全消失。

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陳薇仲等議員們期許透過議員的職權，從地方制度的改善、對市政府的計畫、政策執行和預算的監督，以及對市府持續提出更好的建議，努力促進基隆的性別平權。

她們提出的促進性別平等連線6大主張如下：

（一）積極監督基隆市政府各項性別平等政策之制定、預算編列與執行。

（二）推動擴大「基隆市性別平等教育委員會」及「婦女權益促進委員會」之參與，並加入多元性別面向。

（三）推動基隆市議會響應多元性別族群活動，打造性別友善城市。

（四）監督基隆市政府針對多元性別族群權益及相關業務，研擬政策並訂定計畫。

（五）要求基隆市內各級學校積極推動《性別平等教育法》及《性別平等教育法施行細則》規定之性別平等教育。

（六）定期與公民團體、家長團體、教師團體及學生團體召開座談會，共同研商促進基隆市落實性別平等。

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