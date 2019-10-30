為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

提6大主張 全國第二個議會成立促進性別平等連線

基隆市議員陳薇仲（中）、陳宜（左四）、張之豪（右）、張顥瀚（右二）、張秉鈞（左二）、張淵翔（左）等人舉行「第19屆基隆市議會促進性別平等連線」成立記者會，提出積極監督基隆市政府各項性別平等政策的制定、預算編列與執行等6大主張。（記者林欣漢攝）

基隆市議員陳薇仲（中）、陳宜（左四）、張之豪（右）、張顥瀚（右二）、張秉鈞（左二）、張淵翔（左）等人舉行「第19屆基隆市議會促進性別平等連線」成立記者會，提出積極監督基隆市政府各項性別平等政策的制定、預算編列與執行等6大主張。（記者林欣漢攝）

2019-10-30 12:08:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議員陳薇仲、陳宜、張之豪、張顥瀚、張秉鈞、張淵翔等人今天舉行「第19屆基隆市議會促進性別平等連線」成立記者會，會中提出積極監督基隆市政府各項性別平等政策的制定、預算編列與執行等6大主張，努力促進基隆的性別平權。

陳薇仲說，這是繼台北市議會後，全國第二個議會成立促進性別平等連線，今年是同婚元年，也是性別平等教育法實施的第15年，台灣又在平權的路上往前邁進了一步，但歧視、不尊重和不理解，並不會因為法律的通過、實施就完全消失。

陳薇仲等議員們期許透過議員的職權，從地方制度的改善、對市政府的計畫、政策執行和預算的監督，以及對市府持續提出更好的建議，努力促進基隆的性別平權。

她們提出的促進性別平等連線6大主張如下：

（一）積極監督基隆市政府各項性別平等政策之制定、預算編列與執行。

（二）推動擴大「基隆市性別平等教育委員會」及「婦女權益促進委員會」之參與，並加入多元性別面向。

（三）推動基隆市議會響應多元性別族群活動，打造性別友善城市。

（四）監督基隆市政府針對多元性別族群權益及相關業務，研擬政策並訂定計畫。

（五）要求基隆市內各級學校積極推動《性別平等教育法》及《性別平等教育法施行細則》規定之性別平等教育。

（六）定期與公民團體、家長團體、教師團體及學生團體召開座談會，共同研商促進基隆市落實性別平等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
4年前「時空膠囊」…基市議會69週年會慶揭曉

4年前「時空膠囊」…基市議會69週年會慶揭曉
自由開講》請正視當事人的痛苦！真正問題在於蓄意散播與傷害！

自由開講》請正視當事人的痛苦！真正問題在於蓄意散播與傷害！
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
孫繼正抗議挨告 教育部駁：性平教育不應淪為政治手段

孫繼正抗議挨告 教育部駁：性平教育不應淪為政治手段
柯P不開會卻對外報告性平成果 范雲轟：不會心虛？

柯P不開會卻對外報告性平成果 范雲轟：不會心虛？
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播