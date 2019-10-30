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韓國瑜「白白胖胖」挨批失言 柯文哲嘆：政治訓詁學
2019-10-30 11:47:07
〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選激烈，國民黨總統參選人韓國瑜喊出一天一政策，但近來言論卻頻頻頻惹議，包括「白白胖胖說」、「王八蛋與爸爸」、「3千公尺高山升旗台」等，對此，台北市長柯文哲今上午受訪不願多談，僅說自己不想當電視評論家，總之每個人都可以依照自己認為最有利的方式去做，最後市場決定。
至於是否覺得韓國瑜批評總統蔡英文等人「白白胖胖」是失言？柯文哲嘆口氣後表示，今天早上才在聊天，我們台灣社會為什麼會變這樣，這有個新名詞「政治訓詁學」，正事不幹，每天就是一個字、兩個字在那邊，有夠可憐，這個國家怎麼會變成這樣子。
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媒體追問，聽得懂韓國瑜將兩岸關係比喻成「王八蛋與爸爸」？柯文哲一臉狐疑看著媒體反問，韓後續有沒有解釋？聽完媒體轉述韓國瑜的「解釋」後，柯文哲則是忍不住苦笑說，他是高度邏輯的人，對韓的比喻和解釋「聽嘸」。