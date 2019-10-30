戰略學者：民進黨兩岸政策「國民黨化」

國防安全研究院今日於國賓飯店舉行2019兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會，中正大學戰略暨國際事務研究所教授蔡育岱表示，在港人陳同佳引渡問題上，我國不像一般國家是用外交部去談，而是用陸委會和內政部去談，連民進黨也接受中華民國體制，「民進黨在兩岸政策上已經國民黨化。（記者陳鈺馥攝）

2019-10-30 11:43:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防安全研究院今日於國賓飯店舉行2019兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會。中正大學戰略暨國際事務研究所教授蔡育岱表示，在港人陳同佳引渡問題上，我國不像一般國家是用外交部交涉，而是用陸委會和內政部去談，連民進黨也接受中華民國體制，「民進黨在兩岸政策上已經國民黨化，展現立場就是一個中國原則立場」。

蔡育岱指出，台灣缺乏主權這是國際社會所公認的，即便有人民、土地、軍隊，但這是在一個中國概念下，像是總統府、陸委會官方文件都是主張中國，然後把「中華人民共和國」用詞刪掉，以中共在使用，官方代表仍在談一個中國架構。像港人陳同佳引渡問題，我國不像一般國家是派外交部交涉，而是用陸委會和內政部去談。

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蔡育岱提及，難怪有人說統獨只是假議題，即便台灣人民無法接受北京當局所提一國兩制，卻可以接受維持現狀，也就是一個中國下兩個政府，但這個政府不被國際承認，整個政府運作就是依照這種架構。

政治大學政治系教授蔡中民指出，蔡育岱教授點出幾個問題，究竟在討論一國兩制時，嘴巴雖然討論的是「國家」，但實際討論的是「政府」，全世界只剩15個國家承認中華民國代表中國，現在台灣大學生又有多少人認為台灣是指中國。

蔡中民認為，關於「CHINA」這個詞的詮釋，是世界上對我們這個國家的定位，但到底誰能拿CHINA這塊招牌去國際上，這也是現在困境。不過，如果民進黨大陸政策真的國民黨化，那中共應該是很開心，但實際上又沒有，這個是有矛盾的。

蔡中民表示，台灣政治是以選舉為主的週期，人民對法理上憲法一中概念並不清楚，當然民眾不太了解國家及政府概念的區別，所以這裡面就有一些操作空間。

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